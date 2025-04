Les internautes et certaines stars n'apprécient pas l'initiative de Jeff Bezos.

«Dégoûtant!»: Katy Perry se fait démolir après son vol dans l’espace

Olivia Munn, Emily Ratajkowski et même la chaîne de fast-food Wendy's: de nombreuses voix se sont élevées pour désapprouver l'onéreuse mission pilotée par la société de Jeff Bezos qui a emmené Katy Perry dans l'espace.

Et voilà, après tant d'effets d'annonce, d'attentes, de rongements d'ongles en nous demandant si Katy Perry s'en sortira vivante de son vol de onze minutes dans l'espace, c'est fait.

Les six passagères - dont la compagne de Jeff Bezos, Lauren Sanchez - font partie de la poignée d'humains à avoir dépassé la ligne de Karman. Cette ligne est très symbolique; elle marque à 100 kilomètres la frontière de l'espace selon une convention internationale. En plus, les voyageuses de l'espace ont pu expérimenter quelques instants d'apesanteur, le tout filmé par des caméras.

Si une partie du monde, en particulier les fans de la chanteuse pop Katy Perry, on joint les deux mains pour applaudir l'exploit, ce n'est pas le cas de tout le monde.

Une partie de la Toile et d'organisations oeuvrant en faveur du climat ont critiqué la mission de Blue Origin, perçue comme un caprice pour les ultra-riches, qui s'assied littéralement sur le bilan carbone.

vu sur x

Un nombre incalculable de commentateurs ont estimé que cette mission n'était qu'un «coup de publicité ridicule», qui «n'apporte rien à la science». «Appelons les choses par leur nom et ne nous disons pas que cela contribue de manière significative à la science ou à l'exploration spatiale», a notamment réagi le Dr Gareth Dorrian, un scientifique spatial de l'Université de Birmingham, dans les colonnes du Mail Online.

«J’ai bien peur de penser que ces vols ne sont en réalité que des promenades en bateau pour les super-riches» Dr Gareth Dorrian. daily mail

D'autres se sont étranglés en entendant que certains médias qualifient Katy Perry et sa crew spatiale «d'astronautes».

«Ce ne sont pas des astronautes… Je pense que les vrais astronautes seraient offensés. Ce sont des célébrités assises sur leurs fesses»

vu sur x

Les stars en pétard

Mais il n'y a pas que les internautes qui ont réagi. Certaines célébrités s'en sont également pris à la mission commandée par Jeff Bezos.

Parmi elles, l'on compte notamment Emily Ratajkowski. Le mannequin de 33 ans a saisi ses réseaux pour exprimer sa désapprobation. Si elle ne cible pas directement Katy Perry ou les autres passagères, elle a vivement remis en question l'utilité de la courte expédition spatiale. «Cette mission spatiale ce matin? C'est une connerie de fin des temps. C'est vraiment une parodie. Tu te soucies de la Terre Mère, et tu montes dans un vaisseau spatial construit et financé par une entreprise qui détruit la planète à elle seule?», fulmine la star. «Regardez l'état du monde. Pensez aux ressources investies pour envoyer ces femmes dans l'espace… Pour quoi faire? Quel était le marketing? Et après, tu fais passer cela pour...»

Plutôt que de finir sa phrase, Emily conclut:

«Je suis dégoûtée. Littéralement dégoûtée»

Durant une interview, l'actrice de Newsroom Olivia Munn, 44 ans, a également fait savoir son mécontentement. Pour elle, un tel voyage, aussi onéreux, ne fait pas sens. «Je sais que ce n'est peut-être pas très cool à dire, mais il y a tellement d'autres choses importantes dans le monde en ce moment», a-t-elle jugé.

La star de 44 ans a également soulevé le coût climatique d'une telle entreprise. Pire, apprendre que les passagères seraient apprêtées et maquillées, et que cela a été annoncé publiquement, rend la mission d'autant plus futile, selon elle, rapporte Page Six. «Quel est l'intérêt? Est-ce historique que vous fassiez un voyage? Je trouve ça un peu glouton.»

«C'est tellement cher d'aller dans l'espace, et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas se permettre d'acheter des œufs» Olivia Munn en interview.

De son côté, l'actrice et réalisatrice Olivia Wilde, ainsi que Amy Schumer ont rejoint le banc des nombreuses stars qui s'en prennent à Blue Origin.

Olivia Wilde a opté pour l'option troll et partagé dans une story Instagram une photo de Katy Perry qui embrasse le sol, légendant: «Des milliards de dollars ont permis d'acheter de bons mèmes, je suppose.»

Même une grande chaîne de fast-food américaine a lâché son dislike. Il s'agit, comme le rapporte le New York Post, de Wendy's, qui a choisi de se moquer de Katy Perry sur son compte X. «Peut-on la renvoyer», a réagi l'enseigne, en réponse à une publication annonçant le retour sur terre de la chanteuse.

Wendy's a également publié la photo de Katy en train d'embrasser le sol, commentant: «I kissed the ground and I liked it», en référence à son tube de 2008, I Kissed a Girl.

Avant de conclure par une estocade fatale, en répondant à un commentaire disant que la chanteuse avait passé quelque 10 minutes hors-sol:

«Ne la sous-estimez pas, c'était 11 minutes» Wendy's

On parie que Katy Perry ne remettra pas les pieds pour avaler un petit casse-croûte chez Wendy's.

Bref, à n'en point douter, les cinq drôles de dames de la mission Blue Origin risquent de suer en ouvrant leur smartphone ces prochains jours Selon le Daily Mail, Lauren Sanchez and Gayle King n'ont pas hésité à défendre leur choix d'embarquer sur le premier vol entièrement féminin de Blue Origin. Gayle, 70 ans, a souligné l'importance de la représentation d'une telle mission auprès des jeunes filles. Quant à la future épouse de Jeff Bezos, elle a préféré garder son uniforme de business woman:

«J'aimerais beaucoup qu'ils viennent chez Blue Origin et qu'ils voient les milliers d'employés qui ne se contentent pas de travailler ici, mais qui s'investissent corps et âme dans leur mission (...) Ils aiment leur travail, et c'est très important pour eux.»

«Quand on entend ce genre de commentaires, je dis simplement : faites-moi confiance», a simplement conclu Lauren Sanchez.