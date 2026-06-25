Ce nouveau point vert sur WhatsApp cache un changement plus grand

A l'avenir, un point vert sur WhatsApp devrait indiquer qui est actuellement actif. Cette fonctionnalité est encore en phase de test et n'est que le début d'une restructuration plus importante.

Plus de «Société»

Un article de

Le service de messagerie WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité consistant à afficher le statut en ligne des contacts par un point vert. Ce marquage est censé remplacer l'indication textuelle actuelle et n'apparaîtra initialement qu'à un seul endroit de l'application.

Comme le rapporte le portail spécialisé WABetaInfo, le point apparaît dans une version bêta pour les smartphones Android. Pour l'instant, seuls quelques testeurs voient donc l'affichage.



Pour ces derniers, la nouvelle vue n'est pour le moment visible que dans les informations de contact. En appuyant sur le nom de l'interlocuteur dans une discussion, on ouvre son profil. Si cette personne utilise activement WhatsApp à ce moment-là, l'application affiche un point vert sur la photo de profil.

Le petit point vert sur la pastille de profil indique le contact est connecté. Image: wabetainfo

Le statut «en ligne» peut être masqué

Le point signifie que la personne a ouvert l'application à cet instant précis. Si WhatsApp ne tourne qu'en arrière-plan, il n'apparaît pas. Au même endroit, WhatsApp affichait jusqu'à présent le statut en ligne par la mention «en ligne» sous la photo de profil. Le point vert remplace ce texte. L'information reste la même, elle devient simplement visuelle. D'autres programmes, comme Facebook Messenger, utilisent déjà des affichages comparables depuis longtemps.

Ceux qui ne souhaitent pas divulguer leur statut peuvent toujours le masquer dans les paramètres. Cette règle s'applique également à la nouvelle vue: si un contact a masqué son statut en ligne, aucun point n'apparaîtra chez lui.

Restructuration prévue de la section contacts

Selon WABetaInfo, cette fonction fait partie d'une réorganisation prévue de la section des contacts. A l'avenir, il devrait y avoir un filtre regroupant spécifiquement tous les contacts actuellement actifs. Le point devrait également apparaître dans l'aperçu des discussions, évitant ainsi d'avoir à ouvrir chaque chat individuellement. Cette section est encore en cours de développement et n'est pas encore disponible pour les utilisateurs.

La date à laquelle le point vert sera accessible à tous les utilisateurs reste indéterminée. WhatsApp n'a pas communiqué de date pour la sortie de la version standard. (mho/hun)