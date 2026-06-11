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Le Cap-Vert à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Cape Verde players pose for a team photo before the African Cup of Nations quarter final soccer match between Cape Verde and South Africa, at the Charles Konan Banny stadium in Yamoussoukro, Iv ...
L'équipe du Cap-Vert, ici lors d'un match en 2024.Image: keystone

Le Cap-Vert à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1411.06.2026, 10:14

Le Cap-Vert évoluera dans le groupe H de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Espagne, l'Arabie saoudite et l'Uruguay. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Cap-Vert participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Vozinha; 40 ans; Chaves
  • Márcio Rosa; 29 ans; Montana
  • CJ dos Santos; 25 ans; San Diego FC

Défenseurs

  • Stopira; 38 ans; Torreense
  • Diney; 31 ans; Al Bataeh
  • Roberto Lopes; 33 ans; Shamrock Rovers
  • Logan Costa; 25 ans; Villarreal
  • Sidny Lopes Cabral; 23 ans; Benfica
  • Steven Moreira; 31 ans; Columbus Crew
  • Wagner Pina; 23 ans; Trabzonspor
  • Kelvin Pires; 26 ans; SJK

Milieux de terrain

  • Kevin Pina; 29 ans; Krasnodar
  • Jovane Cabral; 27 ans; Estrela Amadora
  • João Paulo; 28 ans; FCSB
  • Jamiro Monteiro; 32 ans; PEC Zwolle
  • Garry Rodrigues; 35 ans; Apollon Limassol
  • Deroy Duarte; 26 ans; Ludogorets Razgrad
  • Laros Duarte; 29 ans; Puskás Akadémia
  • Yannick Semedo; 30 ans; Farense
  • Willy Semedo; 32 ans; Omonia
  • Telmo Arcanjo; 24 ans; Vitória de Guimarães
  • Nuno da Costa; 35 ans; İstanbul Başakşehir
  • Hélio Varela; 24 ans; Maccabi Tel Aviv

Attaquants

  • Gilson Benchimol; 24 ans; Akron Tolyatti
  • Dailon Livramento; 25 ans; Casa Pia
  • Ryan Mendes (C); 36 ans; Iğdır

Calendrier

Voici quand jouera le Cap-Vert durant la Coupe du monde:

Classement

Le Cap-Vert affrontera l'Espagne, l'Arabie saoudite et l'Uruguay lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe H:

(leo/adapt. btr)

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