L'équipe du Cap-Vert, ici lors d'un match en 2024. Image: keystone

Le Cap-Vert à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026.

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Le Cap-Vert évoluera dans le groupe H de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Espagne, l'Arabie saoudite et l'Uruguay. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Cap-Vert participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Vozinha; 40 ans; Chaves

Márcio Rosa; 29 ans; Montana

CJ dos Santos; 25 ans; San Diego FC Défenseurs Stopira; 38 ans; Torreense

Diney; 31 ans; Al Bataeh

Roberto Lopes; 33 ans; Shamrock Rovers

Logan Costa; 25 ans; Villarreal

Sidny Lopes Cabral; 23 ans; Benfica

Steven Moreira; 31 ans; Columbus Crew

Wagner Pina; 23 ans; Trabzonspor

Kelvin Pires; 26 ans; SJK Milieux de terrain Kevin Pina; 29 ans; Krasnodar

Jovane Cabral; 27 ans; Estrela Amadora

João Paulo; 28 ans; FCSB

Jamiro Monteiro; 32 ans; PEC Zwolle

Garry Rodrigues; 35 ans; Apollon Limassol

Deroy Duarte; 26 ans; Ludogorets Razgrad

Laros Duarte; 29 ans; Puskás Akadémia

Yannick Semedo; 30 ans; Farense

Willy Semedo; 32 ans; Omonia

Telmo Arcanjo; 24 ans; Vitória de Guimarães

Nuno da Costa; 35 ans; İstanbul Başakşehir

Hélio Varela; 24 ans; Maccabi Tel Aviv Attaquants Gilson Benchimol; 24 ans; Akron Tolyatti

Dailon Livramento; 25 ans; Casa Pia

Ryan Mendes (C); 36 ans; Iğdır

Calendrier

Voici quand jouera le Cap-Vert durant la Coupe du monde:

Classement

Le Cap-Vert affrontera l'Espagne, l'Arabie saoudite et l'Uruguay lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe H:

(leo/adapt. btr)