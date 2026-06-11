Le Cap-Vert à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026.
Le Cap-Vert évoluera dans le groupe H de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Espagne, l'Arabie saoudite et l'Uruguay. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle le Cap-Vert participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Vozinha; 40 ans; Chaves
- Márcio Rosa; 29 ans; Montana
- CJ dos Santos; 25 ans; San Diego FC
Défenseurs
- Stopira; 38 ans; Torreense
- Diney; 31 ans; Al Bataeh
- Roberto Lopes; 33 ans; Shamrock Rovers
- Logan Costa; 25 ans; Villarreal
- Sidny Lopes Cabral; 23 ans; Benfica
- Steven Moreira; 31 ans; Columbus Crew
- Wagner Pina; 23 ans; Trabzonspor
- Kelvin Pires; 26 ans; SJK
Milieux de terrain
- Kevin Pina; 29 ans; Krasnodar
- Jovane Cabral; 27 ans; Estrela Amadora
- João Paulo; 28 ans; FCSB
- Jamiro Monteiro; 32 ans; PEC Zwolle
- Garry Rodrigues; 35 ans; Apollon Limassol
- Deroy Duarte; 26 ans; Ludogorets Razgrad
- Laros Duarte; 29 ans; Puskás Akadémia
- Yannick Semedo; 30 ans; Farense
- Willy Semedo; 32 ans; Omonia
- Telmo Arcanjo; 24 ans; Vitória de Guimarães
- Nuno da Costa; 35 ans; İstanbul Başakşehir
- Hélio Varela; 24 ans; Maccabi Tel Aviv
Attaquants
- Gilson Benchimol; 24 ans; Akron Tolyatti
- Dailon Livramento; 25 ans; Casa Pia
- Ryan Mendes (C); 36 ans; Iğdır
Calendrier
Voici quand jouera le Cap-Vert durant la Coupe du monde:
Classement
Le Cap-Vert affrontera l'Espagne, l'Arabie saoudite et l'Uruguay lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe H:
(leo/adapt. btr)
Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026:
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
de Gregory WALTON
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
de Yoann Graber