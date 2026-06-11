Le Ghana à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Ghana lors de la Coupe du monde 2026.
Le Ghana évoluera dans le groupe L de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Panama. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle le Ghana participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Lawrence Ati-Zigi; 29 ans; St. Gallen
- Joseph Anang; 26 ans; St Patrick's Athletic
- Benjamin Asare; 33 ans; Hearts of Oak
Défenseurs
- Alidu Seidu; 26 ans; Rennes
- Jonas Adjetey; 22 ans; VfL Wolfsburg
- Abdul Mumin; 28 ans; Rayo Vallecano
- Gideon Mensah; 27 ans; Auxerre
- Abdul Rahman Baba; 31 ans; PAOK
- Jerome Opoku; 27 ans; İstanbul Başakşehir
- Kojo Peprah Oppong; 22 ans; Nice
- Derrick Luckassen; 30 ans; Pafos
- Marvin Senaya; 25 ans; Auxerre
Milieux de terrain
- Caleb Yirenkyi; 20 ans; Nordsjælland
- Thomas Partey; 32 ans; Villarreal
- Kwasi Sibo; 27 ans; Oviedo
- Antoine Semenyo; 26 ans; Manchester City
- Elisha Owusu; 28 ans; Auxerre
- Augustine Boakye; 25 ans; Saint-Étienne
Attaquants
- Abdul Fatawu; 22 ans; Leicester City
- Jordan Ayew (C); 34 ans; Leicester City
- Brandon Thomas-Asante; 27 ans; Coventry City
- Christopher Bonsu Baah; 21 ans; Al-Qadsiah
- Iñaki Williams; 31 ans; Athletic Bilbao
- Kamaldeen Sulemana; 24 ans; Atalanta
- Ernest Nuamah; 22 ans; Lyon
- Prince Kwabena Adu; 22 ans; Viktoria Plzeň
Calendrier
Voici quand jouera le Ghana durant la Coupe du monde:
Classement
Le Ghana affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Panama lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe L:
(leo/adapt. btr)
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