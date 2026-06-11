L'équipe du Ghana, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2026. Image: keystone

Le Ghana à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Ghana lors de la Coupe du monde 2026.

Plus de «Sport»

Le Ghana évoluera dans le groupe L de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Panama. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Ghana participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Lawrence Ati-Zigi; 29 ans; St. Gallen

Joseph Anang; 26 ans; St Patrick's Athletic

Benjamin Asare; 33 ans; Hearts of Oak Défenseurs Alidu Seidu; 26 ans; Rennes

Jonas Adjetey; 22 ans; VfL Wolfsburg

Abdul Mumin; 28 ans; Rayo Vallecano

Gideon Mensah; 27 ans; Auxerre

Abdul Rahman Baba; 31 ans; PAOK

Jerome Opoku; 27 ans; İstanbul Başakşehir

Kojo Peprah Oppong; 22 ans; Nice

Derrick Luckassen; 30 ans; Pafos

Marvin Senaya; 25 ans; Auxerre Milieux de terrain Caleb Yirenkyi; 20 ans; Nordsjælland

Thomas Partey; 32 ans; Villarreal

Kwasi Sibo; 27 ans; Oviedo

Antoine Semenyo; 26 ans; Manchester City

Elisha Owusu; 28 ans; Auxerre

Augustine Boakye; 25 ans; Saint-Étienne Attaquants Abdul Fatawu; 22 ans; Leicester City

Jordan Ayew (C); 34 ans; Leicester City

Brandon Thomas-Asante; 27 ans; Coventry City

Christopher Bonsu Baah; 21 ans; Al-Qadsiah

Iñaki Williams; 31 ans; Athletic Bilbao

Kamaldeen Sulemana; 24 ans; Atalanta

Ernest Nuamah; 22 ans; Lyon

Prince Kwabena Adu; 22 ans; Viktoria Plzeň

Calendrier

Voici quand jouera le Ghana durant la Coupe du monde:

Classement

Le Ghana affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Panama lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe L:

(leo/adapt. btr)