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Le Ghana à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Ghana players poses for team photo prior to the start of the international friendly soccer match between Japan and Ghana in Toyota, central Japan Friday, Nov. 14, 2025. (AP Photo/Eugene Hoshiko ...
L'équipe du Ghana, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2026.Image: keystone

Le Ghana à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Ghana lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:2711.06.2026, 10:27

Le Ghana évoluera dans le groupe L de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Panama. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Ghana participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Lawrence Ati-Zigi; 29 ans; St. Gallen
  • Joseph Anang; 26 ans; St Patrick's Athletic
  • Benjamin Asare; 33 ans; Hearts of Oak

Défenseurs

  • Alidu Seidu; 26 ans; Rennes
  • Jonas Adjetey; 22 ans; VfL Wolfsburg
  • Abdul Mumin; 28 ans; Rayo Vallecano
  • Gideon Mensah; 27 ans; Auxerre
  • Abdul Rahman Baba; 31 ans; PAOK
  • Jerome Opoku; 27 ans; İstanbul Başakşehir
  • Kojo Peprah Oppong; 22 ans; Nice
  • Derrick Luckassen; 30 ans; Pafos
  • Marvin Senaya; 25 ans; Auxerre

Milieux de terrain

  • Caleb Yirenkyi; 20 ans; Nordsjælland
  • Thomas Partey; 32 ans; Villarreal
  • Kwasi Sibo; 27 ans; Oviedo
  • Antoine Semenyo; 26 ans; Manchester City
  • Elisha Owusu; 28 ans; Auxerre
  • Augustine Boakye; 25 ans; Saint-Étienne

Attaquants

  • Abdul Fatawu; 22 ans; Leicester City
  • Jordan Ayew (C); 34 ans; Leicester City
  • Brandon Thomas-Asante; 27 ans; Coventry City
  • Christopher Bonsu Baah; 21 ans; Al-Qadsiah
  • Iñaki Williams; 31 ans; Athletic Bilbao
  • Kamaldeen Sulemana; 24 ans; Atalanta
  • Ernest Nuamah; 22 ans; Lyon
  • Prince Kwabena Adu; 22 ans; Viktoria Plzeň

Calendrier

Voici quand jouera le Ghana durant la Coupe du monde:

Classement

Le Ghana affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Panama lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe L:

(leo/adapt. btr)

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