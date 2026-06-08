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Les chaînes en or de Zverev racontent une histoire

Alexander Zverev ne se sépare jamais de ses bijoux, pas même en plein match.
Alexander Zverev ne se sépare jamais de ses bijoux, pas même en plein match.Image: Mustafa Yalcin/imago-images-bilder

Les chaînes en or de Zverev racontent une histoire

Lors de sa victoire en finale de Roland-Garros dimanche, Alexander Zverev portait comme d'habitude ses colliers. Ce ne sont pas de simples accessoires.
08.06.2026, 16:5808.06.2026, 16:58
Nils Kögler / t-online

Pendant les matchs, Alexander Zverev ne cesse de jouer avec ses chaînes en or: il les mâchouille parfois, les remet constamment sous son maillot et veille à ce qu’elles ne gênent pas ses mouvements. Un rituel qui intrigue depuis longtemps les observateurs. Car malgré l’inconfort qu'elles peuvent générer, le numéro un allemand n’envisage pas de s’en séparer.

Depuis des années, il porte toujours les trois mêmes chaînes: deux modèles sans pendentif et une troisième ornée de deux béliers de tailles différentes, en référence à son signe astrologique. Mais pourquoi s’obstiner à les garder sur le court, au point de devoir les replacer avant presque chaque point? La question lui avait été posée par l’ancien joueur américain Steve Johnson dans le podcast «Nothing Major», qu’il anime avec ses ex-collègues John Isner et Sam Querrey.

Zverev a bénéficié d'un soutien particulier pour gagner Roland-Garros

« Y a-t-il une histoire derrière ces chaînes en or? À chaque point, tu les remets sous ton maillot. N’as-tu jamais pensé à les enlever pour te simplifier la vie?», lui avait demandé Johnson. La réponse de Zverev avait révélé un attachement profondément familial.

«Je les porte depuis que je suis enfant. Ces trois chaînes viennent de trois personnes différentes qui comptent énormément pour moi»

La première est identique à celle que porte son frère Mischa Zverev, ancien professionnel devenu membre de son équipe d’entraînement aux côtés de leur père, Alexander Zverev Sr. La deuxième est la même que celle de sa mère. La troisième, la plus symbolique, est décorée de deux pendentifs représentant le signe du Bélier.

«Le plus petit m’a été offert par ma grand-mère quand j’étais enfant. Le plus grand, elle me l’a donné lorsque je suis devenu adulte»

Pour Zverev, ces bijoux ont une valeur sentimentale inestimable. «Certaines personnes ont des tatouages chargés de sens. Moi, j’ai mes chaînes. Je ne les enlèverai jamais de toute ma vie», affirme-t-il.

Dans le monde du tennis, les bijoux ne sont pas rares. Des légendes comme Andre Agassi ou Serena Williams ont souvent affiché leur goût pour les accessoires sur les courts, une habitude également répandue chez de nombreux joueurs actuels. Mais chez Alexander Zverev, ces chaînes dépassent largement la simple dimension esthétique: elles constituent un lien tangible avec sa famille et son histoire personnelle.

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