Vidéo: watson

Les bateaux de la CGN pris d'assaut à Ouchy ce mardi

Une foule compacte de passionnés du Tour de France s’est pressée au débarcadère pour rejoindre Évian et assister au contre-la-montre de la Grande Boucle.

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Sur la vidéo que nous a envoyée Jérôme, fidèle lecteur de watson, on aperçoit de nombreux voyageurs patientant dans une longue file d’attente à Ouchy. Une affluence pour le moins inhabituelle: alors que la CGN transporte en moyenne une centaine de passagers le matin au départ de Lausanne, plus de 2200 personnes se sont présentées ce mardi pour rejoindre Evian.

Ce chiffre exceptionnel s’explique facilement: de l’autre côté du Léman, juste en face de Lausanne, se déroule ce mardi après-midi le contre-la-montre du Tour de France. Un événement auquel de nombreux Suisses comptent bien assister.

«Nous sommes arrivés environ quinze minutes avant le départ du bateau de 11h20 et une longue file d’attente s’était déjà formée», témoigne Jérôme. Contactée par «watson», la CGN explique avoir anticipé l’affluence en mettant en place un deuxième bateau pour la course de 9h20. Une doublure était également prévue pour le départ de 11h20, mais celle-ci n’a finalement pas été nécessaire.

La file de passagers vers 11h mardi: Vidéo: watson

Si la plupart des spectateurs ont choisi de rejoindre Évian depuis Ouchy, certains ont mis le cap sur Thonon-les-Bains, où était située l’arrivée du contre-la-montre du Tour de France. Là aussi, l’affluence était largement supérieure à la normale. Sur le bateau de 13h25, plus de 300 personnes ont embarqué, contre 50 à 100 passagers habituellement.

Parmi les visiteurs en partance pour la France voisine ce mardi, certains ne passaient pas inaperçus avec leurs maillots, casquettes et accessoires aux couleurs du Tour de France qui trahissaient le motif de leur présence sur les rives du lac. C'est notamment le cas de Bastien et d'Augustin, venus exprès de Belgique pour suivre la course. Mais dans la foule, il y avait aussi de simples touristes, parfois totalement étrangers à l'évènement.

Un homme venu de Baden ignorait même que le Tour de France se déroulait ce jour-là en France voisine. Une autre voyageuse, surprise par l’affluence, a lancé à un passager: «Tu as bien choisi ton jour!» Un couple présent sur le bateau a également découvert sur le moment qu’une étape de la Grande Boucle se tenait juste en face de Lausanne.

Les fans du Tour ont eu une agréable surprise en arrivant à Evian: le départ du contre-la-montre était donné juste en face du débarcadère, sur la place de la Libération. Une proximité idéale pour les spectateurs, qui n’avaient que quelques pas à faire pour rejoindre le cœur de l’événement.

La preuve: Image: DR

Les premiers coureurs du Tour de France se sont élancés vers 13h pour la 16e étape, un contre-la-montre individuel de 26,1 kilomètres entre Evian et Thonon. Remco Evenepoel, 2e du classement général, part favori de ce chrono. Il quittera la rampe de lancement à 17h13, deux minutes avant le maillot jaune Tadej Pogacar et quatre après Paul Seixas.