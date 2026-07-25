beau temps18°
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot: Servette va célébrer Johan Manzambi

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 18: Johan Manzambi #9 of Switzerland applauds the crowd after the FIFA World Cup 2026 Group B match between Switzerland and Bosnia and Herzegovina at Los Angeles Stadium o ...
Johan Manzambi lors du match Suisse-Bosnie Herzégovine à la Coupe du monde.Image: keystone

Servette va célébrer Johan Manzambi

Le club genevois a prévu de mettre Johan Manzambi à l’honneur, samedi, à l’occasion de la première journée de Super League face au FC Bâle.
25.07.2026, 08:1025.07.2026, 08:10

Il y aura un invité de marque ce samedi à 18h au Stade de Genève pour la rencontre entre Servette et Bâle, qui ouvrira la nouvelle saison de Super League.

L’enfant du club, Johan Manzambi, assistera au match, l’occasion pour le public genevois de le remercier pour les émotions offertes cet été avec la Nati, et de saluer son incroyable progression ainsi que son récent transfert record à Aston Villa.

«Manzambi doit servir de déclic pour les clubs suisses»

«Johan Manzambi sera présent au Stade de Genève ce samedi face au FC Bâle! Il sera applaudi par le public du Stade de Genève et un maillot du SFC lui sera remis à la fin de l’échauffement», a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

Formé à Genève, Manzambi n'a jamais joué avec la première équipe de Servette. Il a quitté le club à 17 ans pour rejoindre le SC Fribourg, alors qu'il évoluait encore avec les U18. Son récent transfert à Aston Villa devrait néanmoins rapporter environ un million d'euros aux Grenat au titre des indemnités de formation, une somme qui aurait été encore plus importante s'il avait achevé sa formation en Suisse.

Servette tâchera d'ajouter une victoire aux célébrations et d'éviter de revivre le scénario de la dernière venue du FC Bâle au Stade de Genève, lors de laquelle les Bâlois s'étaient imposés 3-0. Les Grenat espèrent également mieux lancer leur saison que l'an dernier, eux qui avaient dû patienter jusqu'au 17 septembre pour décrocher un premier succès en championnat.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Ce traileur valaisan a trouvé une méthode inattendue pour briller
Ce traileur valaisan a trouvé une méthode inattendue pour briller
de Julien Caloz
«Manzambi doit servir de déclic pour les clubs suisses»
«Manzambi doit servir de déclic pour les clubs suisses»
de Julien Caloz
Un Romand en passe de marquer l&#039;histoire sur le Tour de France
2
Un Romand en passe de marquer l'histoire sur le Tour de France
de Romuald Cachod
Les bateaux de la CGN pris d&#039;assaut à Ouchy ce mardi
Les bateaux de la CGN pris d'assaut à Ouchy ce mardi
de Julien Caloz
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Le pilote fait croire que l'Argentine a gagné la Coupe du monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un Romand en passe de marquer l'histoire sur le Tour de France
Yannis Voisard a les cartes en main pour signer un Top 10 sur le Tour, dimanche à Paris. Un résultat qu'aucun coureur romand n'a réalisé au 21e siècle.
Lorsque nous avions suivi l'équipe Tudor sur le Tour de Romandie, une chose nous avait frappés: la façon dont toute la formation helvétique semblait organisée autour de son leader pour le général, Yannis Voisard.
L’article