Johan Manzambi lors du match Suisse-Bosnie Herzégovine à la Coupe du monde. Image: keystone

Servette va célébrer Johan Manzambi

Le club genevois a prévu de mettre Johan Manzambi à l’honneur, samedi, à l’occasion de la première journée de Super League face au FC Bâle.

Plus de «Sport»

Il y aura un invité de marque ce samedi à 18h au Stade de Genève pour la rencontre entre Servette et Bâle, qui ouvrira la nouvelle saison de Super League.

L’enfant du club, Johan Manzambi, assistera au match, l’occasion pour le public genevois de le remercier pour les émotions offertes cet été avec la Nati, et de saluer son incroyable progression ainsi que son récent transfert record à Aston Villa.

«Johan Manzambi sera présent au Stade de Genève ce samedi face au FC Bâle! Il sera applaudi par le public du Stade de Genève et un maillot du SFC lui sera remis à la fin de l’échauffement», a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

Formé à Genève, Manzambi n'a jamais joué avec la première équipe de Servette. Il a quitté le club à 17 ans pour rejoindre le SC Fribourg, alors qu'il évoluait encore avec les U18. Son récent transfert à Aston Villa devrait néanmoins rapporter environ un million d'euros aux Grenat au titre des indemnités de formation, une somme qui aurait été encore plus importante s'il avait achevé sa formation en Suisse.

Servette tâchera d'ajouter une victoire aux célébrations et d'éviter de revivre le scénario de la dernière venue du FC Bâle au Stade de Genève, lors de laquelle les Bâlois s'étaient imposés 3-0. Les Grenat espèrent également mieux lancer leur saison que l'an dernier, eux qui avaient dû patienter jusqu'au 17 septembre pour décrocher un premier succès en championnat.

(roc)