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Amérique du nord

Curaçao à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

Curaçao players take part in a parade celebrating their qualification for the 2026 FIFA World Cup, in Willemstad, Curacao, Wednesday, Nov. 19, 2025. (AP Photo/Endrymar Martis) Curacao WCup Soccer
L'équipe de Curaçao, ici lors des célébrations après la qualification pour la Coupe du monde 2026.Image: keystone

Curaçao à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Curaçao lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0511.06.2026, 10:05

Curaçao évoluera dans le groupe E de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle Curaçao participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Eloy Room; 37 ans; Miami FC
  • Tyrick Bodak; 24 ans; Telstar
  • Trevor Doornbusch; 26 ans; VVV-Venlo

Défenseurs

  • Shurandy Sambo; 24 ans; Sparta Rotterdam
  • Juriën Gaari; 32 ans; Abha
  • Roshon van Eijma; 28 ans; RKC Waalwijk
  • Sherel Floranus; 27 ans; PEC Zwolle
  • Armando Obispo; 27 ans; PSV Eindhoven
  • Joshua Brenet; 32 ans; Kayserispor
  • Riechedly Bazoer; 29 ans; Konyaspor
  • Deveron Fonville; 23 ans; NEC

Milieux de terrain

  • Godfried Roemeratoe; 26 ans; RKC Waalwijk
  • Juninho Bacuna; 28 ans; Volendam
  • Livano Comenencia; 22 ans; Zürich
  • Leandro Bacuna (C); 34 ans; Iğdır
  • Ar'jany Martha; 22 ans; Rotherham United
  • Tahith Chong; 26 ans; Sheffield United
  • Kevin Felida; 26 ans; Den Bosch

Attaquants

  • Jürgen Locadia; 32 ans; Miami FC
  • Jeremy Antonisse; 24 ans; Kifisia
  • Sontje Hansen; 24 ans; Middlesbrough
  • Tyrese Noslin; 23 ans; Telstar
  • Kenji Gorré; 31 ans; Maccabi Haifa
  • Jearl Margaritha; 26 ans; Beveren
  • Brandley Kuwas; 33 ans; Volendam
  • Gervane Kastaneer; 30 ans; Terengganu

Calendrier

Voici quand jouera Curaçao durant la Coupe du monde:

Classement

Curaçao affrontera l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe E:

(leo/adapt. btr)

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