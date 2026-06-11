Curaçao à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Curaçao lors de la Coupe du monde 2026.
Curaçao évoluera dans le groupe E de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle Curaçao participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Eloy Room; 37 ans; Miami FC
- Tyrick Bodak; 24 ans; Telstar
- Trevor Doornbusch; 26 ans; VVV-Venlo
Défenseurs
- Shurandy Sambo; 24 ans; Sparta Rotterdam
- Juriën Gaari; 32 ans; Abha
- Roshon van Eijma; 28 ans; RKC Waalwijk
- Sherel Floranus; 27 ans; PEC Zwolle
- Armando Obispo; 27 ans; PSV Eindhoven
- Joshua Brenet; 32 ans; Kayserispor
- Riechedly Bazoer; 29 ans; Konyaspor
- Deveron Fonville; 23 ans; NEC
Milieux de terrain
- Godfried Roemeratoe; 26 ans; RKC Waalwijk
- Juninho Bacuna; 28 ans; Volendam
- Livano Comenencia; 22 ans; Zürich
- Leandro Bacuna (C); 34 ans; Iğdır
- Ar'jany Martha; 22 ans; Rotherham United
- Tahith Chong; 26 ans; Sheffield United
- Kevin Felida; 26 ans; Den Bosch
Attaquants
- Jürgen Locadia; 32 ans; Miami FC
- Jeremy Antonisse; 24 ans; Kifisia
- Sontje Hansen; 24 ans; Middlesbrough
- Tyrese Noslin; 23 ans; Telstar
- Kenji Gorré; 31 ans; Maccabi Haifa
- Jearl Margaritha; 26 ans; Beveren
- Brandley Kuwas; 33 ans; Volendam
- Gervane Kastaneer; 30 ans; Terengganu
Calendrier
Voici quand jouera Curaçao durant la Coupe du monde:
Classement
Curaçao affrontera l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe E:
(leo/adapt. btr)
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