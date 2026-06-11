L'équipe de Curaçao, ici lors des célébrations après la qualification pour la Coupe du monde 2026. Image: keystone

Curaçao à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Curaçao lors de la Coupe du monde 2026.

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Curaçao évoluera dans le groupe E de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle Curaçao participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Eloy Room; 37 ans; Miami FC

Tyrick Bodak; 24 ans; Telstar

Trevor Doornbusch; 26 ans; VVV-Venlo Défenseurs Shurandy Sambo; 24 ans; Sparta Rotterdam

Juriën Gaari; 32 ans; Abha

Roshon van Eijma; 28 ans; RKC Waalwijk

Sherel Floranus; 27 ans; PEC Zwolle

Armando Obispo; 27 ans; PSV Eindhoven

Joshua Brenet; 32 ans; Kayserispor

Riechedly Bazoer; 29 ans; Konyaspor

Deveron Fonville; 23 ans; NEC Milieux de terrain Godfried Roemeratoe; 26 ans; RKC Waalwijk

Juninho Bacuna; 28 ans; Volendam

Livano Comenencia; 22 ans; Zürich

Leandro Bacuna (C); 34 ans; Iğdır

Ar'jany Martha; 22 ans; Rotherham United

Tahith Chong; 26 ans; Sheffield United

Kevin Felida; 26 ans; Den Bosch Attaquants Jürgen Locadia; 32 ans; Miami FC

Jeremy Antonisse; 24 ans; Kifisia

Sontje Hansen; 24 ans; Middlesbrough

Tyrese Noslin; 23 ans; Telstar

Kenji Gorré; 31 ans; Maccabi Haifa

Jearl Margaritha; 26 ans; Beveren

Brandley Kuwas; 33 ans; Volendam

Gervane Kastaneer; 30 ans; Terengganu

Calendrier

Voici quand jouera Curaçao durant la Coupe du monde:

Classement

Curaçao affrontera l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe E:

(leo/adapt. btr)