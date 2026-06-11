Le Paraguay à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Paraguay lors de la Coupe du monde 2026.
Le Paraguay évoluera dans le groupe D de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera les Etats-Unis, l'Australie et la Turquie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle le Paraguay participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Gatito Fernández; 38 ans; Cerro Porteño
- Orlando Gill; 26 ans; San Lorenzo
- Gastón Olveira; 33 ans; Olimpia
Défenseurs
- Gustavo Velázquez; 35 ans; Cerro Porteño
- Omar Alderete; 29 ans; Sunderland
- Juan José Cáceres; 26 ans; Dynamo Moscow
- Fabián Balbuena; 34 ans; Grêmio
- Júnior Alonso; 33 ans; Atlético Mineiro
- José Canale; 29 ans; Lanús
- Gustavo Gómez (C); 33 ans; Palmeiras
- Alexandro Maidana; 20 ans; Talleres
Milieux de terrain
- Ramón Sosa; 26 ans; Palmeiras
- Diego Gómez; 23 ans; Brighton & Hove Albion
- Miguel Almirón; 32 ans; Atlanta United FC
- Maurício; 24 ans; Palmeiras
- Andrés Cubas; 30 ans; Vancouver Whitecaps FC
- Damián Bobadilla; 24 ans; São Paulo
- Braian Ojeda; 25 ans; Orlando City SC
- Matías Galarza; 24 ans; Atlanta United FC
- Gustavo Caballero; 24 ans; Portsmouth
Attaquants
- Antonio Sanabria; 30 ans; Cremonese
- Kaku; 31 ans; Al Ain
- Álex Arce; 30 ans; Independiente Rivadavia
- Julio Enciso; 22 ans; Strasbourg
- Gabriel Ávalos; 35 ans; Independiente
- Isidro Pitta; 26 ans; Red Bull Bragantino
Calendrier
Voici quand jouera le Paraguay durant la Coupe du monde:
Classement
Le Paraguay affrontera les Etats-Unis, l'Australie et la Turquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe D:
(leo/adapt. btr)
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