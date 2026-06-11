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Le Paraguay à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

Players of Paraguay pose for a team photo before a World Cup 2026 qualifying soccer match against Peru at the National stadium in Lima, Peru, Tuesday, Sept. 9, 2025. (AP Photo/Martin Mejia) Peru Parag ...
L'équipe du Paraguay, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

Le Paraguay à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Paraguay lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0211.06.2026, 10:02

Le Paraguay évoluera dans le groupe D de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera les Etats-Unis, l'Australie et la Turquie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Paraguay participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Gatito Fernández; 38 ans; Cerro Porteño
  • Orlando Gill; 26 ans; San Lorenzo
  • Gastón Olveira; 33 ans; Olimpia

Défenseurs

  • Gustavo Velázquez; 35 ans; Cerro Porteño
  • Omar Alderete; 29 ans; Sunderland
  • Juan José Cáceres; 26 ans; Dynamo Moscow
  • Fabián Balbuena; 34 ans; Grêmio
  • Júnior Alonso; 33 ans; Atlético Mineiro
  • José Canale; 29 ans; Lanús
  • Gustavo Gómez (C); 33 ans; Palmeiras
  • Alexandro Maidana; 20 ans; Talleres

Milieux de terrain

  • Ramón Sosa; 26 ans; Palmeiras
  • Diego Gómez; 23 ans; Brighton & Hove Albion
  • Miguel Almirón; 32 ans; Atlanta United FC
  • Maurício; 24 ans; Palmeiras
  • Andrés Cubas; 30 ans; Vancouver Whitecaps FC
  • Damián Bobadilla; 24 ans; São Paulo
  • Braian Ojeda; 25 ans; Orlando City SC
  • Matías Galarza; 24 ans; Atlanta United FC
  • Gustavo Caballero; 24 ans; Portsmouth

Attaquants

  • Antonio Sanabria; 30 ans; Cremonese
  • Kaku; 31 ans; Al Ain
  • Álex Arce; 30 ans; Independiente Rivadavia
  • Julio Enciso; 22 ans; Strasbourg
  • Gabriel Ávalos; 35 ans; Independiente
  • Isidro Pitta; 26 ans; Red Bull Bragantino

Calendrier

Voici quand jouera le Paraguay durant la Coupe du monde:

Classement

Le Paraguay affrontera les Etats-Unis, l'Australie et la Turquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe D:

(leo/adapt. btr)

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