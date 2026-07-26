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Escrime: le Valaisan Lucas Malcotti champion du monde à l'épée

Lucas Malcotti of Switzerland, right, in action against Finian Reijnaers of Belgium during the epee fencing Berne world cup tournament in Guemligen, Switzerland, Friday, May 22, 2026. (KEYSTONE/Peter ...
Lucas Malcotti (à droite) a réussi une performance exceptionnelle lors des Mondiaux d'escrime à Hong Kong.Keystone

Cet escrimeur valaisan a réussi un exploit sensationnel

Lucas Malcotti a réussi un exploit sensationnel aux Mondiaux d'escrime. Le Valaisan de 31 ans a été sacré champion du monde, devenant le premier Suisse à décrocher le Graal en individuel.
26.07.2026, 15:3126.07.2026, 15:39

Lucas Malcotti a signé un immense exploit dimanche à Hong Kong. L'épéiste valaisan est devenu champion du monde, grâce à un succès sur l'Italien Davide Di Veroli 12-11 en finale. Il offre ainsi à l'escrime suisse le deuxième titre mondial individuel de son histoire.

Premier homme suisse sacré en individuel

L'exploit est de taille. Lucas Malcotti (31 ans) rejoint dans l'histoire de l'escrime helvétique la Bernoise Anja Straub, qui s'était parée d'or en individuel lors des Mondiaux 1989 disputés dans le Colorado. «C'est incroyable», s'est-il d'ailleurs exclamé au micro de la Fédération internationale.

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Le destin de cette escrimeuse a basculé en quelques heures

Lucas Malcotti, qui s'est imposé en prolongation tant en quart de finale (12-11 face au Russe Dmitrii Shvelidze) qu'en demi-finale (13-12 face à l'étonnant Saoudien Khalifah Alomairi), a également témoigné de grandes resources mentales en finale face au vice-champion du monde 2023 Davide Di Veroli (24 ans).

Le Genevois s'est en effet retrouvé mené 3-1 après le premier tiers de ce duel, et 6-4 après le deuxième. Il a pris pour la première fois les commandes à 1'23 de la fin du temps réglementaire (8-7), s'offrant deux touches d'avance dans la foulée. Il a parfaitement su gérer cet avantage pour décrocher un or inattendu.

Seulement le 3e titre pour la Suisse

Cette médaille est simplement la 11e décrochée en individuel par Swiss Fencing dans des championnats du monde, la première depuis la 3e place de Laura Stähli en 2018 à Wuxi en Chine, et la première chez les messieurs depuis 2013 et la médaille de bronze conquise par Fabian Kauter à Budapest.

La Suisse n'avait remporté jusqu'ici que deux titres dans l'histoire des Mondiaux d'escrime. Le premier grâce à Anja Straub et le deuxième en 2018 à Wuxi, où Malcotti faisait équipe avec Max Heinzer, Benjamin Steffen et Michele Niggeler. Toutes les médailles suisses ont été conquises à l'épée. (btr/ats)

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