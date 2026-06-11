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L'Uruguay à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

Uruguay&#039;s players pose for a team photo during a qualifying soccer match against Venezuela for the FIFA World Cup 2026 at Centenario Stadium in Montevideo, Uruguay, Tuesday, June 10, 2025. (AP Ph ...
L'équipe d'Uruguay, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde.Image: keystone

L'Uruguay à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Uruguay lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1511.06.2026, 10:15

L'Uruguay évoluera dans le groupe H de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Espagne, le Cap-Vert et l'Arabie saoudite. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Uruguay participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Sergio Rochet; 33 ans; Internacional
  • Santiago Mele; 28 ans; Monterrey
  • Fernando Muslera; 39 ans; Estudiantes

Défenseurs

  • José Giménez (C); 31 ans; Atlético Madrid
  • Sebastián Cáceres; 26 ans; América
  • Ronald Araújo; 27 ans; Barcelona
  • Guillermo Varela; 33 ans; Flamengo
  • Mathías Olivera; 28 ans; Napoli
  • Matías Viña; 28 ans; River Plate
  • Santiago Bueno; 27 ans; Wolverhampton Wanderers

Milieux de terrain

  • Manuel Ugarte; 25 ans; Manchester United
  • Rodrigo Bentancur; 28 ans; Tottenham Hotspur
  • Nicolás de la Cruz; 29 ans; Flamengo
  • Federico Valverde; 27 ans; Real Madrid
  • Giorgian de Arrascaeta; 32 ans; Flamengo
  • Agustín Canobbio; 27 ans; Fluminense
  • Emiliano Martínez; 26 ans; Palmeiras
  • Maximiliano Araújo; 26 ans; Sporting CP
  • Joaquín Piquerez; 27 ans; Palmeiras
  • Juan Manuel Sanabria; 26 ans; Real Salt Lake
  • Rodrigo Zalazar; 26 ans; Braga

Attaquants

  • Darwin Núñez; 26 ans; Al-Hilal
  • Facundo Pellistri; 24 ans; Panathinaikos
  • Brian Rodríguez; 26 ans; América
  • Rodrigo Aguirre; 31 ans; UANL
  • Federico Viñas; 27 ans; Oviedo

Calendrier

Voici quand jouera l'Uruguay durant la Coupe du monde:

Classement

L'Uruguay affrontera l'Espagne, le Cap-Vert et l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe H:

(leo/adapt. btr)

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source: universal images group editorial / universal history archive
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