L'Uruguay à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Uruguay lors de la Coupe du monde 2026.
L'Uruguay évoluera dans le groupe H de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Espagne, le Cap-Vert et l'Arabie saoudite. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Uruguay participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Sergio Rochet; 33 ans; Internacional
- Santiago Mele; 28 ans; Monterrey
- Fernando Muslera; 39 ans; Estudiantes
Défenseurs
- José Giménez (C); 31 ans; Atlético Madrid
- Sebastián Cáceres; 26 ans; América
- Ronald Araújo; 27 ans; Barcelona
- Guillermo Varela; 33 ans; Flamengo
- Mathías Olivera; 28 ans; Napoli
- Matías Viña; 28 ans; River Plate
- Santiago Bueno; 27 ans; Wolverhampton Wanderers
Milieux de terrain
- Manuel Ugarte; 25 ans; Manchester United
- Rodrigo Bentancur; 28 ans; Tottenham Hotspur
- Nicolás de la Cruz; 29 ans; Flamengo
- Federico Valverde; 27 ans; Real Madrid
- Giorgian de Arrascaeta; 32 ans; Flamengo
- Agustín Canobbio; 27 ans; Fluminense
- Emiliano Martínez; 26 ans; Palmeiras
- Maximiliano Araújo; 26 ans; Sporting CP
- Joaquín Piquerez; 27 ans; Palmeiras
- Juan Manuel Sanabria; 26 ans; Real Salt Lake
- Rodrigo Zalazar; 26 ans; Braga
Attaquants
- Darwin Núñez; 26 ans; Al-Hilal
- Facundo Pellistri; 24 ans; Panathinaikos
- Brian Rodríguez; 26 ans; América
- Rodrigo Aguirre; 31 ans; UANL
- Federico Viñas; 27 ans; Oviedo
Calendrier
Voici quand jouera l'Uruguay durant la Coupe du monde:
Classement
L'Uruguay affrontera l'Espagne, le Cap-Vert et l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe H:
(leo/adapt. btr)
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