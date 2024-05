Zhang Yufei, multi-médaillée à Tokyo, avait été contrôlée positive avant les Jeux. Image: keystone

Pourquoi le scandale de dopage en Chine pose problème en Suisse

Le scandale des 23 nageurs chinois contrôlés positifs au trimétazidine a été étrangement traité par l'Agence mondiale antidopage (AMA), si bien que cette affaire a des répercussions jusqu'en Suisse. Analyse.

Rainer Sommerhalder

Lorsqu'un sac de riz se fissure quelque part en Chine, cela peut aussi être un problème pour la Suisse. Du moins dans le cas de cette grande affaire de dopage (si l'on peut parler ainsi tant le flou règne), qui concerne directement les athlètes helvétiques.

Ce qu'il s'est passé? Lors d'une compétition nationale en janvier 2021, 23 nageurs chinois ont été testés positifs à la trimétazidine – un médicament pour le cœur. Six mois plus tard, trois de ces athlètes sont devenus champions olympiques à Tokyo.

Le public n'a eu connaissance de cette affaire que grâce aux recherches du journaliste allemand Hajo Seppelt, spécialiste du dopage. Les institutions auraient conclu qu'il s'agissait d'un cas de contamination, et non pas de dopage institutionnalisé. Les nageurs seraient entrés en contact avec la substance interdite par la nourriture provenant de la cuisine de leur hôtel.

Il y a des éléments qui justifient la thèse de la contamination

Comme souvent en matière de dopage, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Plusieurs éléments vont dans le sens de la contamination. La découverte simultanée de 23 fautifs et le fait que l'agence chinoise antidopage Chinada ait elle-même signalé les cas plaident en faveur de ce scénario.

Sauf que les explications fournies par les enquêteurs chinois du ministère de la Sécurité publique en juin 2021 ne sont pas satisfaisantes.

Lorsque la cuisine de l'hôtel a été examinée, des traces de trimétazidine ont été trouvées dans la hotte aspirante, dans les conteneurs à épices et dans les canalisations. Le rapport n'explique toutefois pas comment cette substance est arrivée ici. Et il est inconcevable – compte tenu de la crise du Covid et des confinements de l'époque – qu'une analyse des lieux menées trois mois après les faits ait permis de retrouver des traces du médicament. Car nous gardons tous à l'esprit ces images venant de Chine, où des personnes vêtues d'épaisses combinaisons vaporisaient partout des nuages désinfectants. La hotte de l'hôtel, elle, n'aurait donc pas été nettoyée de fond en comble.

Suspicion omniprésente à l'égard des Etats totalitaires

Les verdicts prononcés lors des affaires de dopage – que cela soit une condamnation ou un acquittement – suscitent toujours la controverse.

Mais le fait que le monde occidental n'ait pas confiance en ce qu'il se passe en Chine est d'abord dû aux réserves fondamentales que nous avons à l'égard de ces nations où l'Etat contrôle tout. Pour ces pays, les médailles obtenues aux Jeux olympiques constituent un important message politique et cela a souvent conduit à du dopage d'Etat. Il y a toutefois une différence entre scepticisme général et suspicion pressante.

Wang Shun, champion olympique à Tokyo du 200 mètres 4 nages, fait partie de la liste des 23. image: Keystone

Le fait que l'Agence mondiale antidopage (AMA) n'ait pas contesté la décision chinoise devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) n'est pas fondamentalement critiqué par les experts.

Ce qui indigne les spécialistes occidentaux et les nombreux organismes antidopage, c'est le fait que les 23 athlètes n'ont pas été provisoirement suspendus durant l'enquête, c'est-à-dire de janvier à juin 2021. Pourtant, la Fondation Swiss Sport Integrity (SSI) partait jusqu'à présent du principe que le règlement complexe de l'AMA le prévoyait de manière obligatoire.

Tout est réinterprété

Les autorités suisses ont toujours adopté une ligne de conduite stricte et cohérente. Swiss Sport Integrity dit elle-même qu'elle exige des sportifs helvétiques des normes d'intégrité élevées. En contrepartie, ceux-ci sont censés pouvoir affronter des adversaires jugés selon des normes toutes aussi élevées. Car la tâche principale de l'AMA consiste à veiller à ce que les règles soient appliquées de la même manière partout dans le monde.

On se rend compte que cette noble intention n'est en fait que de la poudre de perlimpinpin – même au sein des organismes nationaux, puisque dans le cadre de cette affaire, l'avocat de l'AMA a déclaré qu'en cas d'indices clairs d'une éventuelle contamination, il est d'abord possible d'entendre les athlètes, et selon la situation, de lever la suspension.

Comment cette nouvelle application des règles fonctionne-t-elle concrètement? Prenons l'exemple du sprinter suisse Alex Wilson. Vous direz qu'il s'agit d'un cas d'école. Mais lui aussi avait sous la main un scénario de contamination – celui de la viande de bœuf ingurgitée en grande quantité dans un restaurant américain. Il avait écopé d'une suspension provisoire, levée moins d’un mois plus tard par la Chambre disciplinaire du sport suisse (CD). Mais l'AMA n'était pas du même avis et avait fait appel auprès du TAS pour rétablir la sanction.

Si l'on suit la nouvelle interprétation plus précise des règles de l'AMA, Swiss Sport Integrity aurait dû commencer par inviter Alex Wilson à prendre un café à Berne après la découverte de son contrôle, afin de discuter avec lui de la raison exacte des valeurs anormales. Le directeur Ernst König souligne à juste titre que la position de l'AMA provoque un sentiment d'insécurité au sein de son organisation. Et surtout, cela sape l'acceptation par les sportifs suisses des obligations qui leur sont imposées.

Imaginez un instant ce que doit ressentir le vététiste Mathias Flückiger lorsqu'il lit le traitement réservé aux nageurs chinois...

Adaptation en français: Romuald Cachod.