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Ça s'est mal fini

Un parachutiste devait apporter le ballon du match de football entre Go Ahead Eagles et Willem II, samedi aux Pays-Bas. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu.

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Les presque 10 000 spectateurs du stade De Adelaarshorst à Deventer, aux Pays-Bas, ont eu des émotions, samedi. Mais pas forcément celles qu'ils attendaient. Ni au moment habituel.

Et pour cause: le coup d'envoi du match d'Eredivise (première division) entre Go Ahead Eagles et Willem II ne s'est pas du tout passé comme prévu. On rembobine.

Le club local a prévu un avant-match spectaculaire: c'est un groupe de parachutistes, largué d'un avion, qui doit amener le ballon directement sur la pelouse, comme le précise The Sun. Seulement voilà: l'un des parachutistes négocie très mal son atterrissage. Il arrive avec une vitesse beaucoup trop grande sur la pelouse, parcourant de nombreux mètres en rasant celle-ci. On court droit à la catastrophe: le malheureux va aller s'écraser violemment contre les panneaux publicitaires, derrière le but!

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Ses fesses touchent le sol à la hauteur de la ligne de but, juste à côté de la cage. Mais sa vitesse est toujours bien trop élevée. Heureusement, il parvient à se tourner légèrement sur le côté et heurte violemment avec sa cuisse un montant, derrière le goal, qui soutient les filets. Aïe!

Le public et les commentateurs TV ne s'y trompent pas: ils lancent un cri entre stupéfaction et empathie pour le malheureux parachutiste et la douleur qu'il doit ressentir. Ce dernier parvient à se relever rapidement et célèbre devant les fans comme s'il venait de marquer un but, sans doute pour les rassurer. Il est chaleureusement applaudi par le public.

Une autre scène insolite en foot👇 Le geste salvateur d'un défenseur provoque un accident sur l'autoroute

Forcément, la vidéo de cet accident insolite est devenue virale sur les réseaux sociaux. Une autre vidéo relative à cet incident circule aussi sur X: elle montre le parachutiste débriefer – avec des images de l'accident captées par une caméra sur lui – sa mésaventure avec une intervieweuse. Il lui montre sa jambe. Diagnostic? Un énorme bleu sur tout l'arrière de la cuisse.

L'accident avec la vue du parachutiste Vidéo: twitter

C'est malgré tout un moindre mal: cet accident aurait pu avoir des conséquences bien plus graves si le parachutiste avait heurté frontalement les panneaux publicitaires derrière le but...

Plus tard dans la soirée, les footballeurs locaux se sont montrés, eux, plus adroits: Go Ahead Eagles a battu Willem II 4-1 et a du même coup parfaitement lancé sa saison.

(yog)