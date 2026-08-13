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Westbrook annonce sa retraite dans une vidéo énigmatique

Sacramento Kings guard Russell Westbrook dribbles against the Houston Rockets during the first half of an NBA basketball game, Wednesday, Feb. 25, 2026, in Houston. (AP Photo/Eric Christian Smith) Rus ...
Russell Westbrook termine donc sa carrière à Sacramento.Keystone

Cette star de NBA annonce sa retraite dans une vidéo énigmatique

Russell Westbrook met un terme après 18 saisons dans la grande ligue de basketball. Il a notamment été le coéquipier du Suisse Thabo Sefolosha à Oklahoma City.
13.08.2026, 09:0313.08.2026, 09:09

Russell Westbrook, ancien MVP de NBA et roi du triple-double, a annoncé mercredi prendre sa retraite à 37 ans. Ceci après 18 saisons de NBA, dans une vidéo sur ses réseaux sociaux.

Le meneur a publié une énigmatique vidéo d'adieu de 3'30, narrée par l'acteur Michael B. Jordan, dans laquelle Westbrook est filmé en train de regarder certains moments forts de sa carrière. «Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a déjà vu la fin. Il fallait être là. Et maintenant, c'est fini», peut-on lire en légende.

Vidéo: watson

Un record historique du nombre de triple-double

Russell Westbrook, médaillé d'or aux JO 2012 et neuf fois All-Star, a terminé deux fois meilleur marqueur de la saison, en 2014/15 puis en 2016/17 avec Oklahoma City, où il a joué onze saisons. Au Thunder, aux côtés de Kevin Durant, James Harden et Thabo Sefolosha, il a remporté le titre de la Conférence Ouest en 2012, avant d'être battu en finale de NBA par le Miami Heat.

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En 2017, il a été élu MVP après une saison où il établit un nouveau record historique du nombre de triple-double dans une seule saison (42), auparavant détenu depuis la saison 1961/62 par Oscar Robertson. Il détient également le record en NBA du plus grand nombre de triple-double dans une carrière (209).

Après son départ d'Oklahoma City en 2019, Russell Westbrook avait joué pour Houston avec Clint Capela, Washington, les deux franchises de Los Angeles (Lakers et Clippers) et Denver avant de signer une saison à Sacramento, son dernier club, l'an dernier. (jzs/ats/afp)

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