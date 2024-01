Le Ghanéen Abdul Fatawu Issahaku ne gardera pas un bon souvenir de ce week-end. image: capture d'écran x

Ce footballeur refuse sa sélection et le paie cher

Le jeune attaquant Abdul Fatawu Issahaku (19 ans) a préféré rester à Leicester plutôt que d'aller à la Coupe d'Afrique des nations avec le Ghana. Mauvaise idée!

On a tous été confrontés à des choix cornéliens. Abdul Fatawu Issahaku (19 ans) y a fait face au début de ce mois, quand il a dû se décider entre une convocation avec le Ghana à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et rester dans son club anglais de Leicester, histoire d'y marquer des points personnels.

Le jeune attaquant a opté pour la seconde idée, comme le rappelle le site senenews.com. Et ce week-end, il doit fortement la regretter. Samedi, le Ghanéen a reçu un carton rouge direct sur la pelouse de Coventry, lors d'un match de deuxième division, à cause d'un tacle violent juste avant la mi-temps.

En plus d'avoir prétérité son équipe – Leicester menait 1-0 à la pause mais a finalement perdu 3-1 –, l'expulsion d'Abdul Fatawu Issahaku lui vaut trois matchs de suspension. L'ailier prêté par le Sporting Portugal ne pourra rejouer avec Leicester que le 10 février, soit un jour seulement avant la finale de la CAN... Autrement dit, s'il voulait profiter de ces quelques semaines pour se mettre en avant en Angleterre, c'est raté!

Au-delà de cette situation cocasse, ce cas pose deux questions. La première concerne le calendrier de cette Coupe d'Afrique des nations. Contrairement à l'Euro, qui se dispute l'été, les championnats européens ne s'arrêtent pas pendant le tournoi. Soit les clubs sont dépouillés de leurs joueurs (c'est par exemple le cas en Suisse de Young Boys, qui a dû laisser filer cinq éléments), soit les sélections font face à des refus de convocation.

En plus d'Abdul Fatawu Issahaku, on peut citer l'attaquant camerounais de Marseille François Mughe et le gardien malien de Laval Mamadou Samassa qui, comme le Ghanéen, ont préféré rester dans leur club.

La deuxième question se situe à un niveau philosophique: peut-on moralement décliner une convocation sous les drapeaux? En Espagne, une loi encore d'actualité condamne les «déserteurs», qui sont menacés d'une amende jusqu'à 30 000 euros et d'une suspension de 15 ans. Cette législation est toutefois sur le point d'être abolie.

On se souvient aussi du Suisse Ardon Jashari, qui avait déclenché une vague d'indignation en novembre en refusant sa sélection avec les M21, vexé de ne pas avoir été appelé avec l'équipe A.

On ne sait pas à quel point les Ghanéens sont rancuniers, mais on conseille quand même à Abdul Fatawu Issahaku de ne pas profiter de sa suspension pour faire des petites vacances au pays ces prochains jours.