7 animaux dont les pronostics sont (presque) infaillibles

Pour désigner les vainqueurs, Nelly choisissait de frapper un ballon et de marquer un but dans une des deux cages ornées d'un drapeau.

Nelly s'est rarement trompée durant sa carrière d’oracle, avec 30 prédictions qui se sont révélées correctes sur 33, l’éléphante reste encore à ce jour l'animal le plus clairvoyant bien que sa célébrité fut évincée par Paul le poulpe.

Pionnière dans le domaine, l’éléphante qui comme Paul vivait en Allemagne a commencé par prédire les matches de la Coupe du monde féminine en 2006, puis ceux du Mondial de 2010 et de l’Euro 2012.

Paul le poulpe avait eu droit à sa petite célébrité avec comme prédictions les résultats des matchs de l’équipe d'Allemagne lors du Championnat d’Europe 2008 et de la Coupe du monde 2010, dont il avait également désigné le vainqueur. L'animal faisait connaître ses choix en ouvrant une boîte aux couleurs de l'équipe gagnante.

Pourquoi on croit fort en cette Nati (et en Murat Yakin)

Bien qu’elle ait vu la victoire du Brésil sur la Croatie, elle s’est néanmoins trompée sur les deux matches suivants qui opposaient le Brésil au Mexique et au Cameroun.

Cabeçao, la tortue pas la plus clairvoyante de l'aquarium.

Cabeçao, la tortue pas la plus clairvoyante de l'aquarium. Image: BBC

Boy a décroché quatre bons résultats au premier tour de la compétition et a annoncé les succès de l'Angleterre sur la Croatie, celle des Pays-Bas sur l'Ukraine et l'écrasante victoire du Portugal sur la Hongrie.

En 2018, la Coupe du monde se tenait en Russie et c'est au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg que se trouvait l'oracle de ce Mondial: Achille, un chat blanc et très clairvoyant. Sa particularité était d'être sourd. Son handicap était, selon ses propriétaires, la raison majeure de son intuition particulièrement développée.

Lionela Bessi a trotté jusqu'à deux meules de foin, l'une étiquetée avec le drapeau américain et l'autre à l'effigie de l'Angleterre. Lionela Bessi n'a pas hésité très longtemps puisqu'elle est allée directement vers son équipe: les États-Unis.

Personne à part Tayio, une petite loutre vivant dans un aquarium de Tokyo. La veille du match, le petit mammifère a mis un ballon miniature dans un sceau bleu avec le drapeau japonais , en snobant le rouge aux couleurs de l'Allemagne et un jaune au centre dont l'étiquette annonçait un match nul

Une loutre, un poulpe, un chat et de nombreux animaux au 6e sens aiguisé ont pronostiqué les résultats de compétitions sportives. Souvent à raison, parfois à tort.

