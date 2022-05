La liste des athlètes les mieux payés au monde vient d'être dévoilée

Roger Federer peut avoir le sourire: sans jouer, il a gagné près de 86 millions de dollars. Image: sda

Voici la liste des athlètes les mieux payés (devinez où se situe Federer)

Le média américain Sportico a dressé la liste des 100 athlètes les mieux payés au monde. Roger Federer est huitième de ce classement.

Chaque année, c'est la même rengaine: mais qui a bien pu amasser le plus de fric? La réponse est... LeBron James. Le basketteur américain n'a pas tant brillé avec sa franchise des Los Angeles Lakers, mais son compte en banque se porte bien. Avec plus de 126,9 millions de dollars, la star américaine a affolé les compteurs. C'est surtout, d'après Sportico, son empire commercial en pleine expansion est estimé à près de 90 millions de dollars. Pour Lebron, c'est son année la plus prolifique concernant ses revenus.

James a le plus gros contrat d'équipementier (chaussures) de la NBA parmi les joueurs actifs et une longue liste de partenaires en plus de Nike, dont Rimowa, Walmart, GMC, AT&T, Pepsi et plus récemment Crypto.com, qui a débuté en 2022.

4,5 milliards de dollars de salaire

Dans les 100 athlètes les mieux rémunérés, dix sports différents sont pratiqués et le total des revenus pèse près de 4,5 milliards de dollars – rien qu'en salaire. Le site spécialisé rapporte une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière.

Notre idole nationale, Roger Federer prend la huitième place de ce classement. Le Bâlois n'a engrangé «que» 724 000 dollars de gains en tournoi, mais plus de 85 millions en contrats de sponsoring. Un chiffre énorme. En comparaison, LeBron James a gagné 90 millions en sponsoring, le record de 2022, ajoutés à son salaire 36,9 millions annuel.

Autre détail intéressant: aucun autre joueur de tennis masculin n'est présent dans le top 100, mais deux joueuses sont présentes dans le classement: Naomi Osaka (20e) et Serena Williams (52e). La première a gagné plus de 52 millions de dollars en contrats sponsoring, tandis que la seconde a engrangé 35 millions hors des courts.

Kylian Mbappé «seulement» 25e

Mbappé n'est de loin pas le footballeur qui gagne le plus. Erling Haaland, la nouvelle recrue de Manchester City n'est même pas présente. Sans surprise, Lionel Messi (122 millions) et Cristiano Ronaldo (115 millions) sont les footballeurs les mieux lotis. Ils sont d'ailleurs deuxième et troisième du classement dressé par Sportico. Une autre star du PSG est médaille en chocolat: Neymar se consolera avec les 103 millions récoltés.

Deux fantômes du Real Madrid en très bonne position

Gareth Bale quant à lui est toujours en bonne place: 30e, grâce à son salaire astronomique de 37 millions. Même constat pour Eden Hazard, autre joueur prétendument star du Real Madrid, avec ses 33 millions de dollars de salaire.

Une petite surprise est à noter: Andrés Iniesta, qui joue actuellement au Japon, pointe à la 52e place. En comparaison, il est mieux payé plus que des joueurs comme Mohammed Salah, Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne ou Paul Pogba.

Deux mastodontes en F1 et plus rien

La dernière indication intéressante dans ce classement est la présence de Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le Hollandais est 30e et le Britannique 19e. Outre les deux pilotes, aucun autre du paddock n'a trouvé sa place dans la liste dressée par Sportico.