Cet escrimeur valaisan est fâché contre sa fédé: «Je perds 6000 francs»

Alexis, pourquoi êtes-vous fâché contre Swiss Fencing?

Nous, les escrimeurs, avons été surpris par cette décision de couper nos subventions. Jusqu'à cette année, la fédération remboursait 100% de nos frais de voyages lors des compétitions, sauf la nourriture. Aujourd'hui, elle ne rembourse plus que 60%.



Peut-elle revenir en arrière?

Pour cette saison, ce ne sera sans doute pas le cas. Mais j'ai entendu des échos encourageant pour 2024, qui est une année hyper importante avec les JO. Nous avons bon espoir que la fédération fasse machine arrière en 2024.



Combien perdez-vous au total cette saison?

En devant payer désormais 40% des frais de voyages, je perds 6000 francs. A cela, il faudra peut-être ajouter les taxes de 25 francs que la fédération veut aussi nous faire débourser pour chaque compétition. Sachant qu'on en a entre 10 et 15 par année, on est vite à 300 francs supplémentaires.



Pourquoi cette taxe de 25 francs a-t-elle été imposée?

Nous sommes encore en discussion pour tenter de la supprimer, mais, si elle est maintenue, chaque escrimeur paiera son total en fin d'année. A la base, elle a été justifiée par une hausse des coûts d'organisation liée à la pandémie, comme la nécessité de réserver davantage de chambres pour respecter les mesures sanitaires. Mais, depuis, Swiss Fencing ne l'a pas supprimée. Le montant n'est pas colossal, mais c'est le principe qui est dérangeant.



Et au niveau des subventions réduites à 60%, êtes-vous toujours en négociation?

J'ai mis mon énergie dans des réunions avec la fédération entre janvier et mars mais, désormais, je souhaite me concentrer sur la compétition (réd: Alexis Bayard est actuellement à Cali, en Colombie, pour une épreuve de Coupe du monde). Un système de défraiement proportionnel est mis en place par Swiss Fencing: plus on va loin dans le tableau, plus on est remboursé. Si on atteint les quarts de finale, par exemple, on ne paie plus que 20% de nos frais de voyage.



Propos recueillis par Yoann Graber