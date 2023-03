5 choses à savoir sur Jason Joseph, nouvelle star suisse de l'athlétisme

Avant de commencer l'athlétisme, Jason Joseph a pratiqué de nombreux sports, comme le football et le basketball. Ce n'est qu'à l'âge de 11 ans qu'il a fait ses débuts sur la piste, sur conseil d'un professeur qui avait repéré son potentiel lors d'une journée de sport scolaire. Joseph a alors rejoint le club de Therwil (BL). Ses premières haies, il les a franchies deux ans plus tard. Plutôt difficilement: le Bâlois a avoué dans plusieurs médias qu'il ne se sentait pas du tout à l'aise ni fait pour cette discipline. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts du Rhin...

En plus des victoires sur la piste, le Bâlois collectionne les baskets. Il en possède des dizaines de paires, qu'il a toutes portées (ou envisage de le faire). La plus chère? Des Nike Jordan, confectionnées en collaboration avec la marque Off-White, à 1400 francs.

Comme beaucoup de sportifs pros, Jason Joseph peut compter sur le précieux soutien de ses parents. Sa mère gère ses affaires extra-sportives, comme son planning et les relations publiques. Son père, lui, s'occupe des entraînements de force et prodigue des massages pour la récupération.

Jason Joseph, ça ne sonne pas vraiment schwizerdütsch comme blase. Et pour cause: son père, Zephirin, est Caribéen, originaire de la petite île anglophone de Sainte-Lucie. Sa mère, Susan Gross, est Suissesse.

