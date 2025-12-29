en partie ensoleillé
Hockey sur glace

JO 2026: Tim Bozon non sélectionné, son père est surpris

Tim Bozon (GE Servette) ne jouera pas aux Jeux olympiques. Ce qui met en colère son père, Philippe Bozon (en médaillon).
Tim Bozon (GE Servette) ne jouera pas aux Jeux olympiques. Ce qui met en colère son père, Philippe Bozon (en médaillon). image: keystone/watson

Ce Français de Servette va rater les JO: son père sort du silence

A la surprise générale, Tim Bozon, attaquant de Genève-Servette, n'a pas été retenu pour le tournoi olympique en février. Son père Philippe, légende du hockey français, est consterné.
29.12.2025, 11:5829.12.2025, 11:58
Yoann Graber
Yoann Graber

Tim Bozon a vécu une grande désillusion le 23 décembre: sa non-sélection pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina (6 au 22 février) avec l'équipe de France a été officialisée.

A la surprise générale. Car l'attaquant de Genève-Servette (31 ans) est un cadre et joueur important de la sélection tricolore depuis plus de dix ans.

En plus, il réalise une bonne saison avec les Aigles (11 buts et 4 assists en 25 matchs), qui jouent dans un championnat très réputé mondialement. Sans compter que le sélectionneur français, Yorick Treille, était aussi son entraîneur à Genève en début de saison (il a été limogé en octobre).

Tim Bozon 94 Geneve Servette HC celebrate after winning during the National League match between Geneve Servette HC and EHC Kloten at Les Vernets in Geneva, Switzerland PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copy ...
Tim Bozon (15 points en 25 matchs de National League cette saison) n'a pas été retenu par la France pour disputer les JO. Image: imago

Bref, tout laissait à penser que Tim Bozon participerait à ses premiers JO. Le numéro 94 des Vernets avait fait part de sa déception à Blick:

«Pour moi, ça a été un coup de massue, parce que j’étais supposé y aller»

C'est désormais son père Philippe Bozon (59 ans), légende du hockey français, qui a exprimé sa consternation dimanche sur RMC Sport:

«Tim n'a plus l'espoir. Comment ne pas être abattu? (...) On parle des JO quand même! On lui enlève ça. Humainement, c'est terrible»
France&#039;s head coach Philippe Bozon gestures during the group A match between France and Austria at the IIHF ice hockey world championship in Tampere, Finland, Saturday, May 13, 2023. (AP Photo/Pa ...
Philippe Bozon a coaché l'équipe de France de 2018 à 2024.Image: keystone

Philippe Bozon a longtemps eu sous ses ordres son fils Tim, puisqu'il était le sélectionneur de l'équipe de France de 2018 à juin 2024. Son adjoint n'était autre que... Yorick Treille, qui lui a donc succédé.

Des problèmes de comportement?

RMC Sport, qui cite plusieurs médias, met en avant un problème de comportement chez Tim Bozon, un «caractère difficile», pour expliquer sa non-convocation. Il s'agirait de «préserver l'équilibre du groupe». «Là, on parle d’un soi-disant problème d’attitude. Et ça, je ne peux pas l’entendre», avait réagi le principal intéressé (sept Championnats du monde à son compteur) dans Blick, qui s'étonnait dès lors d'avoir été sélectionné pour d'autres tournois récemment.

Toujours en National League👇

Bienne tient son nouvel artiste, mais il lui manque l'essentiel

Sur RMC Sport, son père a utilisé le même argument:

«Le sélectionneur a voulu préserver l'équilibre du groupe, la cohérence et l'alchimie construits ces derniers mois, mais Tim était dans l'équipe ces derniers mois. Il était à la qualification pour les JO, aux Championnats du monde et sur une liste fin août. Tim n'a jamais fait les Jeux. On lui a enlevé un rêve. Avec tout ce qu'il a fait en équipe de France, c'est très dur. C'est au-delà de la déception.»
Philippe Bozon

La famille Bozon a malgré tout une consolation: le frère de Tim et attaquant du HC Ajoie, Kévin (29 ans), figure lui dans la liste des 25 Bleus pour ces JO 2026. Les Tricolores défieront la Suisse à Milan, le 12 février, pour leur entrée en lice.

