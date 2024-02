Une première mondiale «en match officiel et tous sports confondus»

Des joueurs de basket portaient une caméra embarquée dimanche lors d'une rencontre officielle. Les images étaient retransmises durant le direct. Il s'agit d'une première mondiale, toutes disciplines confondues.

Le Paris Basketball a inauguré dimanche sa nouvelle salle: l'Adidas Arena. Conçue spécialement pour le basket (et les «activités urbaines»), elle accueillera néanmoins les épreuves de badminton, puis de gymnastique rythmique, lors des Jeux olympiques de Paris 2024. D'une capacité de 8'000 places, c'est l'écrin qui manquait à Paris pour devenir une véritable ville de basket-ball. Et ainsi rayonner en Euroleague à l'avenir.

L'inauguration de la salle, à l'occasion de Paris - Saint-Quentin, un match de Betclic Elite (1re division française), s'est faite en grande pompe. Feu d'artifice, présence de nombreuses personnalités du monde politique et sportif, et, bien plus original, nouveau dispositif en matière de réalisation.

Nadir Hifi (Paris) et Melvin Ajinça (Saint-Quentin), deux joueurs prometteurs, étaient en effet équipés d'une caméra durant la rencontre. Celle-ci se trouvait dans un gilet léger, porté sous le maillot. Ce dernier était percé au niveau de l'objectif, situé à hauteur du torse, afin de permettre la prise de vue.

La Ligue nationale de basket (LNB) évoque un baptême du feu «en match officiel, tous sports et tous pays confondus». Car si nous avons déjà vu de telles images, cela concernait uniquement les arbitres (notamment au rugby), des rencontres amicales (comme FC Cologne - Milan AC), et généralement pas le direct (l'Euroleague équipe régulièrement ses arbitres depuis le Final 4 de la saison dernière, mais les prises de vues sont réservées aux résumés et contenus social media).

Les images du week-end dernier, diffusées lors du direct sur La chaîne L'équipe et la plateforme Skweek, constituaient donc une grande première. Elles offraient une immersion au cœur du jeu, voici d'ailleurs le rendu.

Un dunk en caméra embarquée! Vidéo: twitter

A Paris, un arbitre était également équipé du dispositif. Un peu comme en Euroleague donc, la plus prestigieuse des compétitions européennes de basket.

Petite compilation de la body cam (arbitre+joueurs) Vidéo: twitter

Verrons-nous de telles images plus souvent à l'antenne à l'avenir, dans différents sports? Nous aurions tendance à dire oui, notamment pour les arbitres. Cela reste à voir en ce qui concerne les joueurs, car le mouvement incessant des athlètes nuit à la qualité de la retransmission. Peut-être avec parcimonie, pour éviter d'attraper le tournis.

