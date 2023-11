Une équipe de NFL invente une nouvelle façon de filmer

Euro 2024: le groupe le plus facile pour la Nati et celui de la «mort»

Ce joueur de Manchester United claque le «goal de l'année»

L'attaquant des Red Devils Alejandro Garnacho a réalisé un véritable bijou lors de la victoire 3-0 contre Everton dimanche en Premier League. Vidéo.

Il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche à Goodison Park pour assister au match entre Everton et Manchester United. Et pour cause: un fantastique but a été inscrit dès la 3e minute.