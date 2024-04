Vidéo: twitter

Ce club annonce l'arrivée d'une pépite dans une vidéo géniale

La jeune prodige du basketball américain, Caitlin Clark, rejoint l'Indiana Fever en WNBA. Son nouveau club a mis les petits plats dans les grands pour annoncer sa signature.

L'Indiana Fever a mis les grands moyens pour annoncer la signature de sa nouvelle pépite, Caitlin Clark, draftée en numéro 1. Le club de WNBA, la NBA féminine, l'a fait à travers une vidéo des plus originales.

Elle montre la basketteuse de 22 ans en figurine animée, portant le maillot de l'Indiana Fever, sortant de sa boîte en plastic pour réaliser quelques dribbles et un tir en suspension. Les fans du film d'animation Toy Story apprécieront à coup sûr!

Si l'Indiana Fever s'est donné autant de peine, c'est parce que sa nouvelle recrue est un véritable phénomène. Caitlin Clark a illuminé le basketball universitaire américain grâce à son talent. Celle qui évoluait jusqu'alors pour l'équipe de l'université de l'Iowa, les Hawkeyes, a battu le record du nombre de points (hommes et femmes confondus) – plus de 3'800 – en NCAA et celui du plus grand nombre de tirs à trois points réussis en une saison universitaire. Dépassant, du même coup, un certain Stephen Curry.

Ses performances lui ont valu de juteux contrats publicitaires avec Nike et Gatorade, notamment, pour des revenus de 3,1 millions de dollars en 2024. Ceux-ci devraient monter en flèche si Caitlin Clark parvient à sortir de sa boîte – en vrai, cette fois – dans la plus prestigieuse ligue du monde dès la saison à venir. (yog)