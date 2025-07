Cette amende de 5000 francs sur le Tour de France fait jaser

Le directeur sportif de l'équipe Ineos-Grenadiers, Oliver Cookson, a écopé d'un carton jaune et d'une amende de 5000 francs, après avoir renversé une personne au volant de sa voiture, samedi dans le col de Peyresourde. Cette décision divise.

La scène peut choquer. Soudain, alors que le peloton approche du sommet du col de Peyresourde, la voiture de l’équipe Ineos-Grenadiers, conduite par Oliver Cookson, fauche une personne postée près du milieu de la route, et occupée à filmer la course avec son téléphone. Celle-ci, semble-t-il une femme, est immédiatement projetée à terre, tout comme son téléphone. Aucun rapport officiel ne sera établi concernant son état de santé.

A cet instant de la course, le véhicule Ineos insistait pour dépasser les coureurs situés devant lui, dans le but de rejoindre au plus vite Thymen Arensman. Ce dernier avait faussé compagnie à ses compagnons d’échappée: il filait vers la victoire d’étape à Luchon-Superbagnères. Simultanément, des motos de l’organisation, qui doublaient la voiture, occupaient une partie de la chaussée.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: youtube

Le directeur sportif l'équipe Ineos-Grenadiers, Oliver Cookson, a été sanctionné pour «comportement incorrect mettant en danger les spectateurs», suite à cette manœuvre jugée dangereuse. Il a reçu un carton jaune et écopé d'une amende de 5000 francs suisse.

Son équipe a immédiatement présenté ses excuses à la spectatrice renversée, par le biais d’une déclaration relayée par la presse spécialisée. Cependant, l'ancien coureur Zakkari Dempster, installé sur le siège passager, a tenu à souligner que le comportement des spectateurs dans les cols, en particulier celui de Peyresourde, était loin d’être irréprochable.

Ce qui nous amène à ce vif débat, sur X, entre amateurs de cyclisme et passionnés du Tour de France. Deux visions s'opposent clairement.

D’un côté, il y a ceux qui considèrent la sanction infligée au directeur sportif de la formation Ineos-Grenadiers comme injuste et disproportionnée. Pour eux, les spectateurs n’ont tout simplement rien à faire au milieu de la route. Certains internautes vont même jusqu’à se montrer particulièrement virulents à l’égard de la personne percutée. «L’équipe Ineos a été sanctionnée alors que c’est la bonne femme qui est irresponsable!», s'exclame un utilisateur.

De l’autre, il y a ceux qui estiment que la sanction n’est pas suffisamment sévère, rappelant qu’à une autre époque, le conducteur aurait été exclu de la course. Selon eux, Cookson a pris des risques inconsidérés en tentant de dépasser les coureurs devant lui. «Il conduisait comme un inconscient. Tout le long, j’avais peur pour les coureurs également», constate un internaute. «Peut-être qu'il fallait qu'il la tue pour être mis hors course», ajoute un autre.

Et vous, qu'en pensez-vous? Le chauffeur a été trop sanctionné, voire n’aurait pas dû l’être: il n’est pas responsable du comportement dangereux des spectateurs Le pilote aurait dû être plus sévèrement sanctionné, voire exclu de la course: il ne doit pas prendre des risques inconsidérés La sanction me semble juste et proportionnée Voter Au total, 104 personnes ont participé à ce sondage.

D’autres, enfin, adoptent une position plus pragmatique et dénoncent les manquements des organisateurs. Ils soulignent le manque de régulateurs en course et réclament une meilleure délimitation aux sommets des cols, via l’utilisation, par exemple, de cordes.

