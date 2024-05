L'astuce des Sixers pour rester maîtres à domicile n'a pas marché

Devant une salle acquise à la cause des visiteurs, les dirigeants de Philadelphie ont pris une décision forte pour que leur antre puisse jouer son rôle lors d'un match clé des play-offs NBA. L'atmosphère était meilleure, mais cela n'a pas empêché la défaite et l'élimination.

Cette histoire rappelle celle des fans de l'Eintracht Francfort qui n'avaient pas respecté ceux du FC Barcelone, en venant en nombre au Camp Nou à l'occasion d'un quart de finale retour de la Ligue Europa. Ils étaient à l'époque 30'000 dans le stade catalan, «une honte» selon les termes du président blaugrana Joan Laporta.

Une invasion similaire s'est produite ces derniers jours en NBA, lors des matchs 3 et 4 de la série opposant les Sixers de Philadelphie aux Knicks de New York. Le Wells Fargo Center de Philly, réputé pour être une salle chaude, a été pris d'assaut par les rivaux new-yorkais, venus en Pennsylvanie supporter leur équipe.

Il faut dire qu'à l'échelle des Etats-unis, Philadelphie et New York sont relativement proches - ces villes ne sont séparées que de 150 kilomètres.

Nous aurions donc pu croire que les deux rencontres ont été jouées au Madison Square Garden, ce qui a passablement énervé la star Joel Embiid: «Je n’ai jamais vu ça et je suis ici depuis dix ans. Oui, ça m’énerve un peu, surtout que Philly est considérée comme une ville de sport. Les fans ont toujours été présents et je ne pense pas que cela devrait arriver».

«Ce n’est pas acceptable» Joel Embiid

Cette ambiance surréaliste a aidé les Knicks à mener 3-1 dans la série, mais les Sixers, vainqueurs de l'acte 5 à New-York, se sont offerts par la suite un autre match à domicile. Une rencontre pour revenir à 3-3 et rester en vie dans ces play-offs. Mais il n'était pas question de revivre la même ambiance, c'est pourquoi les dirigeants de la franchise pennsylvanienne ont acheté 2 000 billets pour les offrir «aux urgentistes, au personnel médical, au milieu associatif et à des organisations locales de Philadelphie», après s'être assuré qu'ils étaient bel et bien des fans des Sixers, et «pas des imposteurs» a plaisanté sur X Michael Rubin, l'un des co-propriétaires de l'équipe.

Embiid éliminé

Malheureusement pour les Sixers, cette astuce de dernière minute n'a pas suffi. Si l'ambiance était meilleure, les Knicks se sont imposés dans la nuit de jeudi à vendredi à l'extérieur, 115-118. Ils éliminent la bande à Embiid 4-2 au premier tour, dans ce qui restera une série incroyable - New York ayant marqué 650 points, Philadelphie 649.

Aux Etats-Unis, nombreux sont ceux qui se réjouissent de l'élimination de Joel Embiid, dont la cote de popularité ne cesse de diminuer. Le pivot a enchaîné les mauvais gestes face aux Knicks, tentant notamment de blesser Robinson en l'agrippant à la cheville alors qu'il partait au dunk.

Embiid est également critiqué pour ses récentes déclarations arrogantes et virulentes en conférence de presse, sans compter que nous avons appris il y a peu qu'il avait promis à Emmanuel Macron de jouer pour les Bleus s'il obtenait son passeport français.

Une promesse qu'il n'a visiblement pas tenu, puisqu'il représentera les USA aux JO de Paris 2024 malgré sa naturalisation.

C'est dans ce contexte que les fans de NBA apprécient la qualification des Knicks, qui affronteront en demi-finale de conférence les Pacers d'Indiana, sixièmes à l'Est à l'issue de la saison régulière.

(roc)