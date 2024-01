Jonas Aschilier, porte-drapeau de la Suisse lors de la cérémonie d'ouverture des JOJ de 2024. Il emmenait une délégation sans le moindre bobeur, lugeur ou skeletoneur dans ses rangs. image: keystone

Pourquoi le bob suisse n’a envoyé aucun athlète aux JO de la jeunesse

71 athlètes suisses ont été sélectionnés pour les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2024, organisés à Gangwon en Corée du Sud jusqu'au 2 février. Parmi eux, aucun bobeur, lugeur ou skeletoneur. La fédération suisse des sports de glisse, Swiss Sliding, nous en explique la raison.

Plus de «Sport»

C'est un lecteur de watson qui nous a mis la puce à l'oreille. En se plongeant dans l'épreuve de monobob filles des JOJ de 2024, il s'est aperçu de deux choses. Premièrement, une surprenante concurrente thaïlandaise s'était emparée de la médaille d'argent. Deuxièmement, aucune Suissesse ne figurait dans le classement.

Un problème de relève pour le bobsleigh helvétique féminin, alors qu'au plus haut niveau, le duo Hasler/Morell - troisième en Coupe du monde à Saint-Moritz mi-janvier - performe relativement bien cette saison? Le constat étant identique chez les garçons, mais aussi en skeleton et en luge, cette théorie ne pouvait réellement fonctionner.

En parlant de Melanie Hasler ⬇️ Cette bobeuse suisse rencontre un sérieux problème

Contacté, Swiss Sliding, via l'intermédiaire de son vice-président, Daniel Mägerle, a tenu à expliquer son choix de ne pas envoyer d'athlètes au Centre de glisse d'Alpensia de Pyeongchang, là où se tenaient les Jeux olympiques d'hiver de 2018.

«Nous avons pris cette décision il y a longtemps, depuis la mise en place d'un nouveau plan de la relève. Il contribue à encourager nos athlètes dans le cadre des structures existantes de la Coupe d'Europe» Daniel Mägerle, vice-président de Swiss Sliding

Et non pas des JOJ donc, car comme le précise Mägerle, «lorsqu'ils se lancent réellement dans le bobsleigh, les jeunes dépassent souvent l'âge limite autorisé pour participer à l'événement», fixé à 18 ans. Preuve de ces débuts tardifs dans la discipline, pour des raisons évidentes de sécurité, un pratiquant de bobsleigh est considéré comme «junior» jusqu'à ses 26 ans.

Swiss Sliding préfère ainsi mettre l'accent sur des espoirs plus âgés, plutôt que d'accompagner lors des JOJ des jeunes dont le niveau n'est pas encore suffisant pour espérer de suite se frayer une place parmi les groupes de relève.

«L'expérience des Jeux olympiques de la jeunesse en Suisse (Lausanne 2020) a montré que les jeunes spécialement formés et préparés pour les JOJ ne peuvent que trop rarement être maintenus dans les effectifs nationaux», et ceci vaut autant pour le bobsleigh que le skeleton et la luge, même si pour ces deux dernières disciplines, l'âge limite de la catégorie junior est fixé à 23 et 21 ans. Daniel Mägerle, vice-président de Swiss Sliding

C'est ici qu'avaient eu lieu les épreuves des JOJ de Lausanne 2020 ⬇️ Cette piste si particulière pourrait offrir les JO à la Suisse

La stratégie de la fédération qui, à première vue, pouvait paraître surprenante, semble payer. Chez les jeunes, la relève est au rendez-vous. Début 2024, Timo Rohner et Mathieu Hersperger montaient sur le podium des Championnats d'Europe junior. Et le week-end dernier, sur la piste de Saint-Moritz, la Suisse décrochait trois médailles de bronze aux Mondiaux junior, en bob à deux masculin, bob à quatre masculin et bob à deux féminin, en plus du titre de Debora Annen en monobob féminin. Le skeleton a, lui aussi, rapporté plusieurs breloques cette saison lors des Championnats junior.

Les bobeurs, lugeurs et skeletoneurs helvétiques ne sont pas les seuls absents en Corée du sud. La Norvège, qui domine le ski de fond mondial, et ce, dans presque toutes les catégories, a décidé de ne pas envoyer le moindre fondeur à Gangwon. Le comité de ski de fond de l'Association norvégienne de ski (NSF) estime que les Mondiaux junior doivent constituer le premier grand événement d'une carrière internationale. Les Jeux, même réservés à la jeunesse, seraient beaucoup trop prestigieux, y participer signifierait brûler des étapes. Aussi, la NSF ne veut pas mettre la pression à ses jeunes dès le plus jeune âge. Elle craint l'effet boomerang, avec des burn-out ou des chutes de motivation plus tard, chez des élites en âge de performer au très haut niveau.

Même s'ils n'en avaient pas besoin, voici qui devrait conforter les dirigeants de Swiss Sliding dans leur choix.