Comment deux clubs suisses s'arrachent le joyau de Super League

«J'ai décidé avec mon agent et ma famille que c'était le moment de faire le changement. Nous avons bien réfléchi au chemin à prendre. Nous sommes arrivés à la conclusion que je voulais rester en Suisse. Je suis convaincu que le FC Bâle me permettra de franchir une nouvelle étape dans ma carrière de footballeur. Et les portes me seront alors ouvertes dans toute l'Europe.»

Ardon Jashari