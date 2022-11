Il ne voulait plus rien voir : L'attaquant Akram Afif. image: keystone

L'équipe du Qatar pourrait battre un affreux record

En ouverture de la Coupe du monde, le Qatar n'a pas existé. Ses statistiques pourraient en faire le pire pays hôte de l'histoire.

Ralf Meile Suivez-moi

Le Qatar a-t-il vraiment le niveau? C'est la question que tout le monde s'est posé avant le début de la Coupe du monde 2022 dans le petit émirat arabe. Pendant des années, l'entraîneur espagnol Felix Sanchez a pu préparer longuement son équipe. En 2019, le Qatar a remporté la Coupe d'Asie. Un aperçu de ses possibilités 👇.

Mais lors du match d'ouverture contre l'Equateur (2-0), le Qatar s'est montré d'une faiblesse insigne. A peine le coup d'envoi donné, le ballon a fini au fond des filets après une sortie ratée du gardien. Le Qatar a eu la chance que la VAR détecte un hors-jeu de quelques millimètres et annule le but équatorien.

La performance du pays hôte est restée faible, les buts d'Enner Valencia après un quart d'heure et une demi-heure en étant la conséquence logique. L'Équateur a maîtrisé la rencontre du début à la fin, sans forcer, tandis que le Qatar n'a rien montré, même au cours d'une deuxième mi-temps presque sans fait de jeu.

On peut donc se demander comment le Qatar pourra éviter une humiliation. Son prochain adversaire est le Sénégal vendredi, et le tour préliminaire se terminera par un duel avec le favori du groupe, les Pays-Bas. Si le Qatar ne réalise pas des progrès époustouflants, il deviendra le pire pays organisateur de l'histoire de la Coupe du monde.

Les pires hôtes jusqu'ici

L'Afrique du Sud, en 2010, reste la seule équipe éliminée dès la phase de groupes de «sa» Coupe du monde. Les «Bafana Bafana» s'en sont toutefois tirés honorablement, ont pris quatre points et n'ont manqué la qualification pour les huitièmes de finale qu'à la différence de buts avec le Mexique.

Le Mondial avait commencé par un nul 1-1 contre ces mêmes Mexicains. L'Afrique du Sud avait pris l'avantage grâce au buteur au nom inoubliable de Siphiwe Tshabalala.

Une victoire sensationnelle 2-1 contre la France, finaliste de la dernière Coupe du monde, n'avait servi à rien mais l'équipe avait laissé une bonne impression et suscité un vrai enthousiasme.

Tous les pays hôtes

2018 Russie : quart de finale.

2014 Brésil : demi-finale.

2010 Afrique du Sud : éliminé (4 pts).

2006 Allemagne : demi-finale.

2002 Corée du Sud : demi-finale.

Japon : huitième de finale.

1998 France : champion du monde.

1994 États-Unis : huitièmes de finale.

1990 Italie : demi-finale.

1986 Mexique : quarts de finale.

1982 Espagne : finale.

1978 Argentine : champion du monde.

1974 Allemagne : champion du monde.

En 2014, David Luiz et le Brésil sont arrivés en demi-finale, avant de s'incliner 7-1 contre l'Allemagne. Bild: EPA

Les meilleurs hôtes

Devenir champion du monde dans son propre pays est la plus belle chose qu'un footballeur puisse accomplir. Dans l'histoire de la Coupe du monde, six pays ont vécu ce bonheur.

En 1930, lors de la toute première Coupe du monde, l'Uruguay s'est imposé en finale à Montevideo en battant son voisin argentin 4-2.

En 1934, l'Italie a réussi le même exploit: remporter le titre lors d'une Coupe du monde à domicile. Mais des rumeurs prétendent que le dictateur italien Benito Mussolini y aurait veillé personnellement.

En 1966, l'Angleterre a fêté son sacre au stade de Wembley à Londres. Lors des prolongations contre l'Allemagne, Geoff Hurst a tiré sous la barre transversale, d'où le ballon est entré dans le but... ou pas? Ce but à jamais contesté fait partie des grands mythes de l'histoire du football. Avec les techniques actuelles, il aurait tout au plus fait l'objet d'une note en bas de page.

En 1974, l'Allemagne a remporté son deuxième titre de champion du monde. En finale, l'équipe de la RFA a battu les Pays-Bas, qui avaient mené au score sur penalty avant même que le premier joueur allemand ne touche le ballon. Paul Breitner et Gerd Müller ont fait basculer le match à Munich.

En 1978, en Argentine, les «Gauchos » ont remporté le titre en pleine dictature militaire. Le boycott a été évoqué dans de nombreux pays.

En 1998, toute la France était en joie. Zinédine Zidane et son équipe ont balayé le Brésil 3-0 en finale. Auparavant, les «Bleus» avaient aussi eu besoin de la chance: en huitième de finale, ils s'étaient imposés contre le Paraguay grâce à un but en or, et en quart de finale contre l'Italie aux tirs au but.