assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski: Marco Odermatt établit un record historique à Wengen

Marco Odermatt établit un record historique à Wengen
«Odi» a remporté ce samedi la descente du Lauberhorn.Image: KEYSTONE

Marco Odermatt établit un record historique à Wengen

Vainqueur ce samedi à Wengen, le Nidwaldien est devenu le premier homme à remporter quatre fois la mythique descente du Lauberhorn. Légende.
17.01.2026, 13:3717.01.2026, 13:52

Marco Odermatt adore la descente du Lauberhorn: après deux victoires en 2023/2024 et une l’hiver dernier, il a récidivé ce samedi, portant à quatre son total de succès. Jamais personne n’avait réalisé pareille performance en descente à Wengen. «Odi» dépasse ainsi l'Autrichien Franz Klammer et son compatriote Beat Feuz.

Autre preuve que le Suisse est chez lui sur ce tracé mythique: la descente du Lauberhorn représente désormais plus de 50% de ses succès dans la discipline. Il n’a triomphé que trois fois ailleurs sur le front de la Coupe du monde, dont deux à Val Gardena. Son autre victoire en descente a été obtenue à Beaver Creek cet hiver.

Départ du Hundschopf

Odermatt a parfaitement profité du tracé raccourci de la course, dont le départ a été donné au Hundschopf en raison d'un vent trop fort au sommet de la piste. Excellent dans le Kernen-S, là où il avait commis une erreur fatale vendredi lors du super-G (4e), il a réalisé une course parfaite pour reléguer son premier poursuivant, Vincent Kriechmayr, à 0"79.

Les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO

Le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a exulté une fois la ligne d'arrivée franchie, conscient d'avoir réussi un sacré coup, et même si 49 coureurs devaient encore prendre le départ.

«Odi» a causé un vacarme assourdissant lors de son passage dans le Canadian Corner, devant les milliers de fans amassés sur la colline du Girmschbiel. Mais les autres coureurs suisses ont aussi été exaltés par les encouragements de leurs supporters.

epa12655362 Marco Odermatt of Switzerland in action during the men&#039;s Downhill race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Wengen, Switzerland, 17 January 2026. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Odermatt devant ses fans venus en nombre.image: Keystone

Von Allmen frôle la catastrophe

Fidèle à lui-même, Franjo von Allmen a pris tous les risques et a commis une erreur qui lui a coûté plusieurs dixièmes. A la sortie du Kernen-S, le bolide de Boltigen a touché un coussin de sécurité avec son ski droit, avant de finir en trombe (+0"93).

Cette erreur lui a coûté une place sur le podium, et de précieux points dans la course au globe de la descente. Le Bernois a longtemps figuré à la troisième place mais a finalement été devancé par Franzoni (+0"90), qui a confirmé son succès surprise de vendredi en super-G.

Alexis Monney a lui aussi été excellent sur le bas de ce parcours raccourci. Après avoir commis une imprécision dans la Minschkante, le skieur des Paccots s'est bien repris et a signé le meilleur temps des deux derniers secteurs. Il ne lui a manqué que cinq centièmes pour monter sur le podium, mais il saura se satisfaire de cette meilleure performance en carrière à Wengen.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Federer réalise un exploit à l'Open d'Australie
Federer réalise un exploit à l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO
Les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO
de Sebastian Wendel
Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été
Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été
de Julien Caloz
Le coiffeur d'Odermatt vise un exploit au Lauberhorn
Le coiffeur d'Odermatt vise un exploit au Lauberhorn
de Martin Probst
Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante
Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante
de Jakob Weber
Un grand événement ski débarque dans le Jura
Un grand événement ski débarque dans le Jura
de Romuald Cachod
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
de Yoann Graber
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
2
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
de Rainer Sommerhalder
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
de Klaus Zaugg
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
de Romuald Cachod
Servette et le LS ont pris une décision historique
Servette et le LS ont pris une décision historique
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
de Claudio Zanini
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
de Jasmin Steiger
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
de Martin Probst
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
de Yoann Graber
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
de Julien Caloz
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
de Adrian Bürgler
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
de Simon Häring
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
de Julien Caloz
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
de Julien Caloz
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
de Yoann Graber
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
de Klaus Zaugg
Le hockey va basculer dans une autre dimension
Le hockey va basculer dans une autre dimension
de Julien Caloz
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
de daniel good
Thèmes
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«C'est fou»: scénario incroyable pour l'arrivée du Dakar moto
Profitant d’une erreur du leader Ricky Brabec lors de la dernière étape, Luciano Benavides a remporté ce samedi le Dakar moto pour seulement deux petites secondes.
L'Argentin Luciano Benavides (KTM) a remporté le rallye moto Dakar 2026 à l'issue d'une 13e et dernière étape à suspense autour de Yanbu, en Arabie saoudite, enlevée par l'Espagnol Edgar Canet (KTM).
L’article