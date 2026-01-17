«Odi» a remporté ce samedi la descente du Lauberhorn. Image: KEYSTONE

Marco Odermatt établit un record historique à Wengen

Vainqueur ce samedi à Wengen, le Nidwaldien est devenu le premier homme à remporter quatre fois la mythique descente du Lauberhorn. Légende.



Marco Odermatt adore la descente du Lauberhorn: après deux victoires en 2023/2024 et une l’hiver dernier, il a récidivé ce samedi, portant à quatre son total de succès. Jamais personne n’avait réalisé pareille performance en descente à Wengen. «Odi» dépasse ainsi l'Autrichien Franz Klammer et son compatriote Beat Feuz.

Autre preuve que le Suisse est chez lui sur ce tracé mythique: la descente du Lauberhorn représente désormais plus de 50% de ses succès dans la discipline. Il n’a triomphé que trois fois ailleurs sur le front de la Coupe du monde, dont deux à Val Gardena. Son autre victoire en descente a été obtenue à Beaver Creek cet hiver.

Départ du Hundschopf

Odermatt a parfaitement profité du tracé raccourci de la course, dont le départ a été donné au Hundschopf en raison d'un vent trop fort au sommet de la piste. Excellent dans le Kernen-S, là où il avait commis une erreur fatale vendredi lors du super-G (4e), il a réalisé une course parfaite pour reléguer son premier poursuivant, Vincent Kriechmayr, à 0"79.

Le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a exulté une fois la ligne d'arrivée franchie, conscient d'avoir réussi un sacré coup, et même si 49 coureurs devaient encore prendre le départ.

«Odi» a causé un vacarme assourdissant lors de son passage dans le Canadian Corner, devant les milliers de fans amassés sur la colline du Girmschbiel. Mais les autres coureurs suisses ont aussi été exaltés par les encouragements de leurs supporters.

Odermatt devant ses fans venus en nombre. image: Keystone

Von Allmen frôle la catastrophe

Fidèle à lui-même, Franjo von Allmen a pris tous les risques et a commis une erreur qui lui a coûté plusieurs dixièmes. A la sortie du Kernen-S, le bolide de Boltigen a touché un coussin de sécurité avec son ski droit, avant de finir en trombe (+0"93).

Cette erreur lui a coûté une place sur le podium, et de précieux points dans la course au globe de la descente. Le Bernois a longtemps figuré à la troisième place mais a finalement été devancé par Franzoni (+0"90), qui a confirmé son succès surprise de vendredi en super-G.

Alexis Monney a lui aussi été excellent sur le bas de ce parcours raccourci. Après avoir commis une imprécision dans la Minschkante, le skieur des Paccots s'est bien repris et a signé le meilleur temps des deux derniers secteurs. Il ne lui a manqué que cinq centièmes pour monter sur le podium, mais il saura se satisfaire de cette meilleure performance en carrière à Wengen.

