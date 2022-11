L'équipe du Qatar est-elle vraiment nulle?

Shaqiri, Xhaka et Rodriguez pourraient avoir plus de 140 sélections

La venue de Xavi à Al Sadd participe à la même continuité. En enseignant le jeu au sol à sa douzaine d'internationaux qataris, Xavi a indirectement contribué au développement de l'équipe nationale, à ses interactions et sa culture tactique. Certes, il ne faut pas attendre des taux de possession «guardiolesque» et de longues phases de tiki-taka, mais l'équipe du Qatar n'est pas si nulle. Pas du tout. Elle possède même un certain style et une haute idée de l'excellence.

Sans surprise, le Qatar joue tente un football basé sur la possession et la mobilité. Il soigne ses relances depuis l'arrière et étire ses mouvements sur toute la largeur du terrain, idéalement à une ou deux touches de balle (mais qui ne peut, ne peut). L'intention est particulièrement offensive, voire osée, pour une équipe de ce niveau. Mais le Qatar ne s'interdit pas des phases de repli.

Le premier chef du recrutement à ASPIRE fut Josep Colomer, ancien directeur de la Masia. L'homme en a reproduit les méthodes et recruté les experts, dont Felix Sanchez et ses trois assistants espagnols.

Akram Afif est le fils d'un international somalien et le premier footballeur qatari à avoir «joué» dans la Liga espagnole, plus exactement à Villareal où il ne compte que neuf apparitions furtives en quatre ans.

Il faut déjà s'entendre sur le terme: aucun international qatari n'a jamais fait la couverture de Vogue ni épousé un mannequin slovaque. Sur un plan strictement professionnel, deux joueurs sortent du lot: les attaquants Akram Afif (bientôt 26 ans) et Almoez Ali (26 ans), respectivement meilleur buteur et meilleur passeur de la Coupe d'Asie.

La plupart des jeunes sortent de l'académie ASPIRE, un complexe ultramoderne et hautement sécurisé financé par le fond souverain du Qatar. Ce vaste campus forme des athlètes dans de nombreux sports (football, tennis, basketball, etc) et domaines spécialisés (médecine, marketing, économie).

Contrairement aux idées reçues, le Qatar ne pratique plus la naturalisation facilitée (ou très rarement). Il aligne encore quelques mercenaires, notamment les défenseurs Pedro Miguel (né au Portugal) et Boualem Koukhi (né en Algérie), les attaquants Almoez Ali (né au Soudan) et Mohammed Muntari (né au Ghana). Tous les autres joueurs sont nés au Qatar, et tous évoluent dans le championnat national, principalement dans les clubs fortunés d'Al-Duhail (entraîné par Hernán Crespo) et de Al Sadd (autrefois entraîné par Xavi, désormais confié à Javi Garcia).

Ces deux dernières années, les résultats du Qatar n'en donnent pas une lecture aisée. A des victoires encourageantes contre le Honduras ou le Salvador se juxtaposent des dérives effrayantes contre le Portugal (3-1 et 3-0), la Serbie (2 x 4-0), et l'Irlande (4-0).

Plus de 100 sélections et même pas 32 ans: Shaqiri, Xhaka et Rodriguez s'apprêtent à battre des records de longévité en équipe de Suisse. Comment est-ce possible et jusqu'où iront-ils? On a sorti les stats et la calculette.

Heinz Hermann est toujours le footballeur suisse avec le plus de sélections (118) et Alain Geiger le suit toujours au classement (112). Mais l'empreinte statistique de ces deux géants est menacée par trois joueurs qui n'ont pas encore 32 ans et déjà plus de 100 apparitions sous le maillot national: