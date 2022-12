Qui gagnera le Mondial? Qui deviendra un héros? Donnez-nous votre avis!

Un duel de Ballons d'or et un derby franco-marocain: les demi-finales de la Coupe du monde s'annoncent somptueuses. A vos pronostics.

Team watson Suivez-moi

Dernière ligne droite pour la Coupe du Monde au Qatar: l'Argentine défie la Croatie ce mardi à 20 h tandis que la France et le Maroc s'affrontent mercredi à la même heure. Dimanche, le coup d'envoi de la finale sera donné à 16 h. Première étoile pour Messi? Doublé historique pour la France? Folle épopée marocaine ou croate? On plante le décor et on vous sonde.

Argentine-Croatie: deux collectifs solides et soudés

Deux Ballons d'Or en mission au stade de Lusail: la demi-finale entre l'Argentine de Lionel Messi et la Croatie de Luka Modric a tout pour être l'un des sommets du Mondial. Messi n'a jamais remporté la Coupe du monde et semble obsédé par cet objectif, comme en témoigne sa nervosité inhabituelle.

Luka Modric, 37 ans, reste le maître à jouer de la Croatie. Il a encore émerveillé ce Mondial et a déjà probablement acquis sa place dans l'équipe type. Mais il veut plus, bien sûr, pour ce qui représente vraisemblablement sa dernière Coupe du monde.

Qui remportera le duel des Ballons d'Or? Luka Modric avec son rayonnement et son extérieur du pied extraordinaire Lionel Messi parce qu'il fait la différence à chaque match depuis le début du Mondial Les deux Ballons d'Or seront neutralisés et fatigués: ils passeront à côté de leur match

Mais cette demi-finale opposera aussi, surtout, deux équipes habiles techniquement et unies autour d'un collectif solide, avec un projet de jeu clairement identifié. Deux équipes avec un supplément d'âme.

Au moment de dresser la liste des favoris de la Coupe du monde, beaucoup ont sans doute oublié la Croatie. Mais Modric et les siens sont bien vice-champions en titre et leur tournoi est de nouveau un modèle de maîtrise et de science du jeu, autour d'un milieu de terrain de rêve, le meilleur de la compétition, avec le trio Modric-Brozovic-Kovacic, et d'un gardien, Dominik Livakovic, qui tient la forme de sa vie.

Quelle est la principale force de la Croatie? Son milieu de terrain éblouissant Son gardien en transe Solo Modric Un peu de tout: la Croatie est d'abord un collectif

La possibilité d'atteindre une deuxième finale de Coupe du monde d'affilée est presque invraisemblable pour un pays de moins de quatre millions d'habitants.

«Une des raisons de notre succès est justement que nous sommes un tout petit pays. Nous savons comment il s'est construit, comment il a conquis l'indépendance. En luttant, parce que vous n'avez rien dans la vie si vous ne le faites pas» Bruno Petkovic.

Messi est escorté d'une équipe de vaillants soldats qui, pour certains, sont très loin d'avoir la moitié de son talent, mais qui n'ont peur de rien. Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julian Alvarez ou Angel Di Maria, dont le sélectionneur Lionel Scaloni espère le retour à 100%, sont tout de même plus que de simples gardes du corps de la star et l'Argentine a des arguments, même si elle n'a pas encore réussi à maîtriser un match de A à Z depuis le début du tournoi.

Quel vainqueur pour Croatie-Argentine? La Croatie L'Argentine Je n'ai aucun intérêt pour ce match

France-Maroc:

un trop plein d'émotions

Si elle semble déséquilibrée sportivement, la seconde demi-finale se déroulera dans un contexte émotionnel et géopolitique particulier qui, dans un stade acquis aux Marocains, pourrait peser son poids.

Soixante ans après le Brésil, la France postule à un doublé historique en Coupe du monde. Les Bleus sont théoriquement les favoris à leur propre succession. Leur succès 2-1 face à l'Angleterre souligne toute leur force face aux vents contraires. Unis dans un bloc-équipe solide, les champions du monde ont démontré à la fois qu'ils étaient capables de remporter une rencontre sans l'apport décisif de Kylian Mbappé et que l'absence d'un banc de qualité n'était pas un handicap insurmontable.

Mercredi, Didier Deschamps veut croire que Kylian Mbappé retrouvera sa tenue de super-héros pour éviter toute mauvaise surprise face au Maroc. Son no 10 sera cette fois opposé à Achraf Hakimi, le joueur dont il est le plus proche dans le vestiaire du PSG. Ce duel fratricide conditionnera très certainement l'issue d'une demi-finale qui ne va cesser de déchaîner les passions.

Quelle est la principale force de la France? Kylian Mbappé. Sans lui, la France serait une bonne équipe, sans plus Didier Deschamps, son pragmatisme, sa faculté d'adaptation Le vécu et l'expérience d'une grande nation Un peu tout ça: vous ne voulez pas comprendre que le foot est un sport d'équipe

Galvanisés par leur exploit, les Marocains aborderont leur demi-finale en serrant les dents, avec la fatigue, les blessures et les risques de forfaits. «On ressent les douleurs, mais on va se préparer, pas le choix», soupire le milieu aux trois poumons Sofyan Amrabat.

L'entraîneur Regragui a probablement perdu un membre de sa charnière centrale, le capitaine Romain Saïss, sorti sur une civière en quarts de finale. Sans Aguerd et Saïss, le Maroc devrait jouer avec sa charnière B, associant le Brestois Achraf Dari à El Yamiq, pour contrer le trio d'attaque français Mbappé-Giroud-Dembélé.

Le Maroc a-t-il encore assez d'énergie pour un exploit? Porté par tout un peuple, il se découvrira des forces insoupçonnées Trop de blessés, de fatigue et de pression: il va craquer Il faut arrêter de jouer les devins

Mais le Maroc possède la meilleure défense de cette Coupe du monde: aucune équipe n'a réussi à lui marquer un but, il n'en a encaissé qu'un seul contre son camp face au Canada (2-1). Et peu importe les noms couchés sur la feuille, «on a défendu avec le sens du combat, en équipe», souligne Sofyan Amrabat. «Au football, les individualités font la différence mais ce sont les équipes qui gagnent les matches.» L'arrière droit Achraf Hakimi joue lui aussi diminué depuis le début du tournoi, mais le Parisien a montré une activité impressionnante malgré les blessures.

Quel vainqueur pour France-Maroc? La France Le Maroc Vous avez d'autres questions intelligentes?

Finale: dites-nous tout...

Si vous avez répondu à toutes les questions, il ne vous reste plus que celle-ci: