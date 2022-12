Un demi-million de signatures pour que «la France arrête de pleurer»

Une pétition veut faire rejouer Argentine-France, et elle marche fort

Arbitrage et joueurs argentins

«Depuis que nous avons gagné, les Français n'arrêtent pas de pleurer et de se plaindre et n'acceptent pas que l'Argentine soit le champion du monde», a déclaré Valentin Gomez, l'initiateur de la pétition «France stop crying» qui avait recueilli 570 768 signatures sur le site Change.org vendredi à 22h20.

Plus de 500 000 personnes ont signé une pétition en ligne lancée en Argentine pour que «la France arrête de pleurer» après sa défaite en finale du Mondial.

Des supporteurs français durant le match de finale de la Coupe du monde de football entre l'Argentine et la France, diffusé en direct à la télévision dans un café, à Paris, le 18 décembre 2022.

Des supporteurs français durant le match de finale de la Coupe du monde de football entre l'Argentine et la France, diffusé en direct à la télévision dans un café, à Paris, le 18 décembre 2022. Image: AP

