«Je me permets de rappeler que nous, les femmes, n'avons pas de pénis nous permettant d'obtenir un petit jet droit et régulier. Chez nous, c'est un peu comme quand tu as une coupure d'eau et que tu rallumes le robinet après. En conséquence de quoi, nous avons besoin d'un réceptacle suffisamment large, ce que dans la vie on appelle...des toilettes! Parce qu'avec ces urinoirs, on est un peu dans l'esprit des toilettes turques. Le problème reste le même: tu dois faire pipi dans un trou en espérant ne pas t'arroser les pieds.»