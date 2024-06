Vidéo: watson

On a couru en matant des pompiers et des crocodiles lausannois

Pour fêter les 30 ans de «Lausanne Capitale Olympique», une course populaire a traversé des lieux emblématiques de la ville. Pour watson, j'ai pris le départ et mouillé le maillot.

Vous aimez courir au bord du lac, bien que vous trouviez l'ambiance un peu molle? Vous aimez voir des pompiers debout sur des échelles? Les musées, c'est sympa, mais au pas de course?

Pour fêter ses 30 ans en tant que «Capitale Olympique», Lausanne a organisé une course populaire de 12 kilomètres qui serpentait à travers différents lieux emblématiques de la ville. Des lieux qui ne sont pas habitués à voir passer des coureurs, et vice versa.

C'était le dimanche 23 juin et pour watson, j'ai mouillé le maillot en courant sous une échelle de pompiers, dans des stades, des musées, le MAD et même à côté d'un crocodile empaillé.

L' humain est plus rapide que le m2

Dans le cadre de cet anniversaire, un autre événement sportif a été organisé. La semaine dernière, lors du «m2 Challenge», l'humain a été plus rapide que le métro lausannois. Pour réussir ce défi, il fallait parcourir en moins de 19 minutes – le temps que met une rame entre Ouchy et Croisettes – les 5,6 kilomètres et 300 mètres de dénivelé du tronçon.

Trois équipes de relais étaient au départ: une équipe populaire «Adulte et Jeunesse» (14-17 ans) menée par l'humoriste vaudois Yoann Provenzano, une autre composée du personnel des tl, du CIO, des fédérations sportives et de la Ville de Lausanne, menée par l'influenceur Mathias Thalmann, et une troisième formée par des sportifs des académies et clubs sportifs lausannois, accompagnée par l'athlète Lea Sprunger.

C'est l'équipe de cette dernière qui a remporté le défi, en courant en exactement 15 minutes et 35 secondes, soit 2,5 minutes plus vite que le m2. Les deux autres équipes ont aussi battu le m2 (16 minutes et 24 secondes pour tl/CIO/Ville) et 16 minutes et 30 secondes pour la populaire).