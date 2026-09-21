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Xhaka a avoué avoir utilisé un certificat Covid falsifié

Granit Xhaka reagiert auf der Buehne beim Empfang der Schweizer Fussball Nationalmannschaft nach dem Aus im Viertelfinal der FIFA Fussball Weltmeisterschaft 2026 am Dienstag, 14. Juli 2026 auf dem Tur ...
Keystone

«J’étais en proie à la peur»: Granit Xhaka a avoué

Le capitaine de la Nati a admis avoir utilisé un certificat Covid falsifié. Il manquera les quatre prochains matchs de Ligue des nations.
21.09.2026, 11:1521.09.2026, 11:30

Granit Xhaka l'a avoué lundi dans un communiqué sur ses réseaux sociaux: il a bel et bien obtenu un faux certificat de vaccination.

«Aujourd'hui, je vois clairement que j'ai fait le mauvais choix. C'était une erreur. Je suis désolé»

Le parquet de Lucerne mène actuellement une enquête à ce sujet. L'ASF et le joueur ont donc décidé qu'il ne rejoindrait pas le stage d'entraînement à Belek qui commence lundi.

«Granit Xhaka ne participera pas au prochain rassemblement de l’équipe nationale masculine. Cette décision a été prise d’un commun accord lors d’un entretien entre Xhaka et la direction de l’ASF»
L'ASF dans un communiqué.
La Nati prend une décision inhabituelle pour s'entraîner
La Nati prend une décision inhabituelle pour s'entraîner

«Nous saluons le fait que Granit fasse cette démarche et qu’il soit prêt à faire toute la lumière sur cette affaire. Nous sommes arrivés ensemble à la conclusion qu’il était dans l’intérêt de l’équipe de disputer ce rassemblement sans lui» ajoute Peter Knäbel, président de l’ASF cité dans le communiqué.

Les aveux de Xhaka

Les aveux de Xhaka
Ces derniers jours, beaucoup de choses ont été rapportées au sujet d’une affaire remontant à mon passé. Je souhaite m’exprimer personnellement à ce sujet.

À l’époque, concernant la vaccination contre le Covid-19, j’étais personnellement très inquiet et j’avais de fortes réserves. J’éprouvais une profonde méfiance à l’égard du vaccin et j’étais en proie à la peur et à l’incertitude.

Dans cet état émotionnel agité, j’ai acquis un certificat de vaccination au lieu de chercher à clarifier mes questions en suivant la procédure prévue.
Aujourd’hui, je vois clairement que cette démarche n’était pas la bonne. C’était une erreur. Je le regrette.

J’assume la responsabilité de cette décision, je me soumets à l’examen des faits et je coopère pleinement avec les autorités compétentes.

GRANIT XHAKA

La Nati se rassemble lundi à Belek (Turquie), où elle préparera jusqu’à vendredi ses deux matches à l’extérieur contre la Macédoine du Nord et l’Écosse. Les 3 et 6 octobre, l’équipe nationale affrontera la Slovénie et la Macédoine du Nord à Lucerne.

«À l’issue de cette fenêtre internationale, nous réévaluerons la situation avec Granit et discuterons de la suite à donner»
Peter Knäbel, président de l’ASF.
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(jcz/ats)

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