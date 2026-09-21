«J’étais en proie à la peur»: Granit Xhaka a avoué
Granit Xhaka l'a avoué lundi dans un communiqué sur ses réseaux sociaux: il a bel et bien obtenu un faux certificat de vaccination.
Le parquet de Lucerne mène actuellement une enquête à ce sujet. L'ASF et le joueur ont donc décidé qu'il ne rejoindrait pas le stage d'entraînement à Belek qui commence lundi.
«Nous saluons le fait que Granit fasse cette démarche et qu’il soit prêt à faire toute la lumière sur cette affaire. Nous sommes arrivés ensemble à la conclusion qu’il était dans l’intérêt de l’équipe de disputer ce rassemblement sans lui» ajoute Peter Knäbel, président de l’ASF cité dans le communiqué.
Les aveux de Xhaka
À l’époque, concernant la vaccination contre le Covid-19, j’étais personnellement très inquiet et j’avais de fortes réserves. J’éprouvais une profonde méfiance à l’égard du vaccin et j’étais en proie à la peur et à l’incertitude.
Dans cet état émotionnel agité, j’ai acquis un certificat de vaccination au lieu de chercher à clarifier mes questions en suivant la procédure prévue.
Aujourd’hui, je vois clairement que cette démarche n’était pas la bonne. C’était une erreur. Je le regrette.
J’assume la responsabilité de cette décision, je me soumets à l’examen des faits et je coopère pleinement avec les autorités compétentes.
GRANIT XHAKA
La Nati se rassemble lundi à Belek (Turquie), où elle préparera jusqu’à vendredi ses deux matches à l’extérieur contre la Macédoine du Nord et l’Écosse. Les 3 et 6 octobre, l’équipe nationale affrontera la Slovénie et la Macédoine du Nord à Lucerne.
(jcz/ats)