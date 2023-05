Les matchs truqués par les parieurs sont un véritable fléau dans le sport, sur tous les continents. image: jals

Record du nombre de matchs truqués dans le sport mondial en 2022

Pour la première fois, l'instance de surveillance a recensé plus de 1000 matchs truqués dans le monde l'année passée. Elle lutte activement contre le crime organisé dans les paris sportifs.

Rainer Sommerhalder

C'est un record qui donne à réfléchir. Le département «Intégrité» de Sportradar, la plus grande entreprise au monde de services pour l'industrie des paris sportifs, annonce le nombre record de 1212 matchs truqués dans douze sports différents pour l'année 2022. C'est la première fois qu'il dépasse 1000.

Des fraudes aux paris ont été constatées dans 92 pays différents. Le football est de loin le sport le plus touché (775), suivi du basket-ball (220) et du tennis (75). En comparaison, les événements sportifs féminins ne sont que rarement touchés (24). «Ces chiffres ne sont que la pointe de l'iceberg», explique Andreas Krannich, directeur du département «Intégrité» de Sportradar depuis 18 ans.

Le sport féminin est moins touché par les matchs truqués. Et la fédération suisse de volley collabore avec Sportradar. Image: KEYSTONE

Il affirme que l'alerte n'est donnée qu'en cas de certitude à 100% d'une fraude. «Au cours des 18 dernières années, nous ne nous sommes pas trompés une seule fois.» Mais il y a de très nombreux matchs non signalés où un crime est également très probable. Les 130 collaborateurs sous les ordres de Krannich surveillent le marché des paris pour plus de 160 organisations sportives internationales et autorités publiques, et ce principalement dans le domaine des poursuites pénales.

Des clients prestigieux et le bon exemple du tennis

Parmi leurs clients, on trouve le Comité international olympique (CIO), la Fifa et l'UEFA, ainsi qu'Interpol et Europol. En Amérique du Nord, on compte également 20 partenaires différents, de la NHL au FBI en passant par la NBA. En Suisse, les fédérations de volley-ball et de handball font appel au travail de Sportradar. «Nous sommes en discussion avec d'autres fédérations», précise Andreas Krannich.

Andreas Krannich, directeur du département «Intégrité» de Sportradar. image: twitter

Avec l'Allemagne, la Suisse fait figure d'heureuse exception en matière de matchs truqués en 2022. Ils ont été recensés sur tous les continents, le plus souvent au Brésil (152), suivi de la Russie (92) et de la République tchèque (56).

Alors que la tendance est à la forte hausse pour le basket-ball, le nombre de matchs truqués est en baisse pour le tennis. Andreas Krannich loue les efforts de la fédération internationale de tennis (ITF) pour entreprendre davantage contre la criminalité avec des règles efficaces, des sanctions sévères, mais aussi en renforçant la prévention.

Krannich fait une comparaison:

«C'est comme un cambrioleur dans un quartier de villas. Huit maisons ont un système d'alarme, une n'en a pas. Où croyez-vous qu'il va frapper?» Andreas Krannich, chef du département «Intégrité» de Sportradar

Contrôle accru et lutte technologique

Selon lui, la minimisation des risques fait partie de la stratégie des matchfixers (les truqueurs de matchs) au même titre que la recherche d'un gain maximal.

Même si les chiffres absolus se situent à un niveau record, le taux d'événements sportifs truqués n'augmente pas. En effet, grâce notamment au plus grand réseau mondial de plus de 80 opérateurs de paris, Sportradar a surveillé l'année dernière plus d'événements sportifs que jamais: environ 850'000 matchs dans plus de 70 sports différents.

La lutte entre les tricheurs et les représentants de l'ordre est aussi un duel technologique amélioré. La mafia des paris recrute de plus en plus de sportifs, d'arbitres ou de fonctionnaires corrompus par le biais de canaux numériques. La pandémie de Covid-19 a fait le jeu du crime organisé à cet égard, tout comme la mauvaise situation économique actuelle dans de nombreuses régions.

Condamnations et grabuge en Autriche

Mais la technologie sert aussi les justes. Depuis 2018, Sportradar utilise l'intelligence artificielle (IA) pour détecter les matchs truqués. «Ça s'est produit pour la première fois de manière globale en 2022. Dans quelques années, grâce à l'IA, nous pourrons prédire des cibles probables de paris frauduleux», anticipe Andreas Krannich.

Le chef du département «Intégrité» de Sportradar est fier de la contribution de son équipe dans la lutte contre les matchs truqués. Rien qu'en 2022, les rapports d'enquête de Sportradar ont contribué à 169 sanctions pénales et sportives dans 21 pays. Depuis 2003, 770 condamnations ont été prononcées grâce à une collaboration active.

Ces derniers mois, l'attention s'est portée sur des cas de fraude en troisième division autrichienne de football ainsi que dans les deux ligues les plus élevées de basket-ball. L'«opération Cap», son nom, a abouti en septembre 2022 et en février 2023 à la condamnation de plusieurs commanditaires originaires d'Europe du Sud-Est. Actuellement, Sportradar participe aussi au traitement d'une affaire spectaculaire en Europe de l'Est.

Adaptation en français: Yoann Graber