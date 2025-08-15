averses éparses30°
Le Romand Noam Yaron a abandonné au large de Monaco

Corse-Monaco à la nage: le Romand Noam Yaron a abandonné près du but

Noam Yaron a abandonné son défi de 180 km de nage en eau libre près de Monaco, épuisé, après plusieurs tentatives infructueuses.
15.08.2025, 16:5515.08.2025, 17:00
Le Vaudois Noam Yaron n'est pas allé au bout de son projet fou: nager 180 km en eau libre sans interruption. L'éco-aventurier de 28 ans a abandonné épuisé à quelques kilomètres de Monaco.

Noam Yaron a d
Noam Yaron a dû abandonner pas loin de Monaco.Keystone

Parti lundi vers 8h de Calvi, en Corse, Noam Yaron espérait rejoindre la Principauté pour établir un nouveau record, celui de la plus longue nage ininterrompue en eau libre et en combinaison. Il avait déjà tenté cet exploit en août 2024, mais avait dû abandonner après un peu plus de 100 km en raison de conditions défavorables.

Ce Romand a débuté son aventure entre la Corse et Monaco

Le Morgien, qui milite pour la préservation des eaux de leur biodiversité, était accompagné tout au long de sa traversée par son équipe qui le ravitaillait avec une bouée. Grâce à des méthodes d'hypnose, il explique avoir pu effectuer des siestes statiques dans l'eau pour se reposer.

Son arrivée, d'abord prévue dans la nuit de jeudi à vendredi, a été plusieurs fois repoussée alors que le nageur de l'extrême était à bout de forces. Il a finalement dû se résoudre à abandonner et a été pris en charge par des médecins. (jah/ats)

