Mathieu Van der Poel a encore été pris pour cible par le public

Déjà chahuté sur le Tour des Flandres, le Néerlandais l'a une nouvelle fois été sur Paris-Roubaix. Les conséquences auraient pu être importantes.

Plus de «Sport»

Il y a huit jours, Mathieu Van der Poel avait été arrosé de bière par des spectateurs lors de sa démonstration sur le Tour des Flandres. Une attitude hostile qui avait poussé le syndicat belge des coureurs à porter plainte. «Nous voulons que quelque chose soit fait contre ceux qui gâchent l’ambiance pour tout le monde», avait déclaré le président du syndicat, Bert Scheirlinckx. Il n'a visiblement pas été entendu puisque ce dimanche, sur les routes de Paris-Roubaix, «MVDP» a une nouvelle fois été pris pour cible.

Une spectatrice présente au secteur n.10, entre Mérignies et Avelin, a lancé une casquette dans les roues du futur vainqueur lors de son passage.

La preuve en vidéo Vidéo: twitter

Un geste qui aurait pu avoir de graves conséquences: si l'objet s'était pris dans les roues du coureur, le champion du monde aurait pu chuter et se blesser. Mais le Néerlandais n'a pas été importuné et il a pu poursuivre son effort solitaire jusqu'à Roubaix, où il s'est imposé après un raid de 60 kilomètres. Interrogé après la course sur cet incident, il a admis avoir aperçu la spectatrice sur le bord de la route, sans toutefois lui accorder trop d'attention.

«J’ai juste vu un truc blanc lancé en ma direction mais je n’ai pas pu voir ce que c’était. Apparemment, tout le monde n’aime pas me voir devant mais je m’en fiche un peu» Mathieu Van der Poel, cité par la chaîne de télévision néerlandaise NOS

Le président du syndicat des coureurs, lui, ne s'en fiche pas. Adam Hansen a indiqué après la course qu’il porterait l’affaire en justice, «comme on l’a fait lors du Tour des Flandres».

(jcz)