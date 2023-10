Vidéo: twitter

Il a gagné, mais il ne le sait pas

Il y a ceux qui lèvent les bras alors qu’il reste un tour à parcourir. Il y a ceux qui pensent se jouer la gagne alors qu’un fuyard a déjà franchi la ligne. Et il y a ceux comme Per Strand Hagenes, qui s’imposent, mais ne le savent pas.

Plus de «Sport»

Que la 17e édition du Tour de Münster (UCI 1.Pro) aura été mouvementée. De la pluie, des bordures, une chute collective impliquant deux coureurs de l’équipe Tudor, bref, autant dire que le peloton n’a pas été épargné.

Dans de telles conditions, très vite, ils n’étaient plus qu’une dizaine de coureurs à pouvoir espérer s’imposer. Christophe Laporte repris à 2,5 kilomètres du but, son coéquipier de la Jumbo-Visma Per Strand Hagenes en a profité pour placer un contre, et finir en solitaire. Sauf qu’au passage sur la ligne, il n’a pas coupé son effort, pensant qu’il lui restait un tour à parcourir. Une scène inhabituelle, qui prête à sourire, mais n’enlève en rien à la performance du Norvégien.

Vidéo: twitter

Derrière, le groupe de chasse s’est lui disputé la deuxième place, et c’est Kaden Groves qui a réglé le sprint, devant Mads Pedersen. (roc)