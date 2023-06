Michael Matthews, le doigt sur sa radio, pour remercier son équipe après sa victoire sur le Giro. Keystone

Tour de France: on entendra tout à la télévision

Lors du prochain Tour de France, les conversations radio entre coureurs et directeurs sportifs seront retransmises à la télévision. Le cyclisme poursuit son marketing après le documentaire Netflix.

L'exemple de la Formule 1continue d'inspirer le cyclisme. Si le documentaire Netflix est désormais visible sur la plateforme, une autre nouveauté pourrait faire son entrée dans le peloton: la diffusion en direct des conversations entre directeurs sportifs et coureurs.

ASO (Amaury Sport Organisation) vient de proposer ce projet de retransmission de «semi-direct» aux formations participantes, aidé par un modérateur chargé de «filtrer» ce qui est diffusable et ce qui ne l’est pas, selon les informations de Ouest-France. Une révolution qui n'est pas du goût de Marc Madiot, le grand manitou de la formation Groupama-FDJ: «Vous imaginez qu’on va dévoiler nos échanges à la télé? Mais est-ce qu’on imagine une caméra filmer un entraîneur de foot à la mi-temps en train de donner ses consignes à ses joueurs?»

Les équipes ont en majorité accepté de jouer le jeu, contre une jolie somme de 5000 euros, selon les informations compulsées par le quotidien français.

Honnie à bénie

Cette idée avait déjà été testée sur la Grande Boucle féminine ainsi que par la société organisatrice Flanders Classics, sur des épreuves telles que le Tour de Flandres et Gand-Wevelgem.

Comble d'ironie, de nombreux suiveurs avaient demandé à supprimer ces communications entre directeurs sportifs et coureurs, pour revenir à un cyclisme plus spectaculaire et moins contrôlé. L'honnie oreillette est désormais un produit d'appel pour draguer le public, pour rendre la course immersive et attractive pour les spectateurs.

Et à l'image de la Formule 1, l'option de l'immersion pourrait valoir son détour: suivre les discussions dans le feu de l'action, le filtre en moins, la recette a déjà fait ses preuves chez les fans.

Les stratégies d'équipe et les guerres d'égos sont légion dans le monde de cyclisme. En jetant un coup d'oeil dans le passé, quelques instants chauds auraient pu créer des moments d'anthologie à la télévision. Par exemple:

Le sprint (sans le vélo) de Chris Froome sur les pentes du Ventoux, maillot jaune sur le dos, lors du Tour de France 2016. Victime d'un problème mécanique, le Britannique n'arrêtait pas de contacter sa voiture qui ne pouvait pas se frayer un chemin au milieu d'une énorme foule.

sur les pentes du Ventoux, maillot jaune sur le dos, lors du Tour de France 2016. Victime d'un problème mécanique, le Britannique n'arrêtait pas de contacter sa voiture qui ne pouvait pas se frayer un chemin au milieu d'une énorme foule. La spectaculaire chute en 2011 : Johnny Hoogerland et Juan-Antonio Flecha sont envoyés dans les décors après un strike avec une voiture siglée «France Télévisions». L'accident est terrible et dans les voitures de Vacansoleil et Rabobank, l'ambiance a sûrement dû être électrique.

: Johnny Hoogerland et Juan-Antonio Flecha sont envoyés dans les décors après un strike avec une voiture siglée «France Télévisions». L'accident est terrible et dans les voitures de Vacansoleil et Rabobank, l'ambiance a sûrement dû être électrique. Cette 19e étape, en direction de Tignes. L'organisation du Tour de France (2019) doit stopper les coureurs à cause des intempéries. Julian Alaphilippe, maillot jaune, était lâché par son rival numéro 1, Egan Bernal. Le Français, survolté dans la descente pour rattraper le retard accumulé dans le col de l'Iseran, était d'humeur massacrante, dialoguant, vociférant avec son directeur sportif.

L'organisation du Tour de France (2019) doit stopper les coureurs à cause des intempéries. Julian Alaphilippe, maillot jaune, était lâché par son rival numéro 1, Egan Bernal. Le Français, survolté dans la descente pour rattraper le retard accumulé dans le col de l'Iseran, était d'humeur massacrante, dialoguant, vociférant avec son directeur sportif. Cette rivalité entre Lance Armstrong et Alberto Contador lors du Tour de 2009 , dans l'équipe Astana. L'ambiance n'était pas des plus chaleureuses entre les deux champions, le tout observé par le mentor d'Amstrong Johan Bruyneel. Le manager belge dira plus tard que l'Espagnol «s'est isolé lui-même».

, dans l'équipe Astana. L'ambiance n'était pas des plus chaleureuses entre les deux champions, le tout observé par le mentor d'Amstrong Johan Bruyneel. Le manager belge dira plus tard que l'Espagnol «s'est isolé lui-même». Quand l'équipier de luxe est trop fort. En 2012, Chris Froome attaque Bradley Wiggins, alors les deux dans la même crèmerie. Les dirigeants de la Sky avaient dégainé la radio pour rappeler le lieutenant Froome à l'ordre dans la montée de la Toussuire; l'oreillette à la rescousse pour attendre son leader.

Des souvenirs du Tour qui reviennent et font dire que traverser ces trois semaines de course avec une connexion directe avec les formations serait une riche idée pour scotcher le fan à son siège.