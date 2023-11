L'enquête sur la mort de Gino Mäder est close: voici les conclusions

La mort de Gino Mäder avait suscité une grande vague d'émotion parmi les coureurs cyclistes professionnels et dans le public. La 6e étape du Tour de Suisse avait été raccourcie et disputée sous forme de cortège sans vainqueur, en l'honneur du jeune St-Gallois. Une cérémonie d'adieux avait eu lieu le 24 juin au vélodrome de Zurich-Oerlikon. (ats/jcz)

Aucun indice ne permet de faire un lien entre la chute mortelle de Gino Mäder et celle de Magnus Bratli Sheffield, survenue quelques instants plus tôt au même endroit, alors que le cycliste américain faisait partie d'un groupe précédant la descente du Suisse. Cette première chute n'a pas eu de conséquence mortelle.

Selon les résultats de l'enquête, l'accident est survenu à la sortie d'un virage à gauche, respectivement à l'entrée d'un virage à droite. Gino est sorti sur la droite, sans implication d'un tiers avant de tomber dans un talus et par-dessus une infrastructure d'aménagement d'un cours d'eau. Sa chute s'est terminée dans le lit d'un ruisseau.

Les interrogatoires menés par le Ministère public grison, les analyses réalisées sur le vélo de Gino Mäder et l'autopsie du sportif d'élite ont permis de confirmer qu'aucune autre personne n'est à l'origine de sa mort.

«Le médecin m'a dit que Gino ne pourra plus jamais dire "maman"»

