Le cycliste italien Davide Rebellin est décédé à 51 ans, mercredi, heurté par un camion. Image: KEYSTONE

Légende du cyclisme, l'Italien Davide Rebellin est décédé tragiquement

Le cycliste italien s'est fait percuter par un camion alors qu'il s'entraînait. Il avait 51 ans.

On le croyait immortel, il était toujours actif dans le cyclisme pro avec ses 51 printemps. Mais on s'est trompé: Davide Rebellin est mort ce mercredi. Sur son vélo.

Selon La Gazzetta Dello Sport, l'Italien aux 30 saisons dans le peloton professionnel a été percuté par un camion lors d'une sortie d'entraînement et est mort sur le coup. Il était un coureur légendaire, chasseur de classique infatigable et auteur du triplé historique sur les classiques ardennaises (2004). Il venait d'annoncer sa fin de carrière le 16 octobre dernier lors de la Veneto Classic.

Le natif de San Bonifacio (Vénétie) a remporté trois fois la Flèche wallonne (2004, 2007 et 2009). En 2004, il avait donc aussi gagné Liège-Bastogne-Liège et l'Amstel Gold Race. Son palmarès comporte également des sacres sur Paris - Nice (2008) et Tirreno - Adriatico (2001).

Le beau palmarès de Davide Rebellin compte notamment un fantastique triplé sur les Ardennaises en 2004. Image: keystone

Le Transalpin a mené une carrière parfois controversée, sur laquelle le spectre du dopage a longuement plané.

En 2009, Rebellin était déclassé par le CIO et avait perdu sa médaille d'argent obtenue à Pékin en 2008, au profit de Fabian Cancellara.

En 2015, le tribunal de Padoue cessait les poursuites à son encontre: il avait été acquitté des accusations de dopage et d'évasion fiscale qui pesaient sur lui. (svp)