Les pédales testées par l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur sont particulièrement surveillées en ce début de saison. image: @teamnicemetropolecotedazur

Un matériel «révolutionnaire» fait fantasmer le peloton

Le marché de la pédale automatique, dominé par les géants Shimano et Look, devrait bientôt voir apparaître un nouvel acteur. Une marque travaille sur un système censé offrir un gain conséquent aux coureurs.

Plus de «Sport»

Le Grand Prix La Marseillaise, qui ouvre traditionnellement la saison de cyclisme sur route en France, a vu le Luxembourgeois Kevin Geniets s'imposer, fin janvier dans la cité phocéenne. Outre cette performance, un détail a attiré l'attention de certains observateurs: les pédales utilisées par la formation continentale Nice Métropole Côte d'Azur.

Elles ne ressemblent à aucune autre. Elles sont même à l'opposée de celles actuellement commercialisées par Shimano, Look ou encore Time. Elles ne s'apparentent pas non plus au modèle utilisé par l'équipe féminine Lifeplus - Wahoo, intégrant un capteur de puissance.

Ces nouvelles pédales semblent beaucoup plus longues, mais aussi plus fines. Deux arceaux partent de l'axe: l'un à l'avant, l'autre vers l'arrière, plus grand encore. Le Cycle nous apprend que la marque Ekoï, habituellement spécialisée dans les casques, le textile et les chaussures de cyclisme, se cache derrière le projet. Cette technologie offrirait un gain non négligeable aux coureurs.

On voit bien sur l'image ci-dessus le design particulier des pédales Ekoï. image: @teamnicemetropolecotedazur

Une différence de huit watts

Interrogé par Le Cycle, le PDG de la marque Ekoï explique le caractère «révolutionnaire» de ce nouvel équipement.

«C’est une innovation qui me fait rêver parce que comparé aux autres pédales du marché, on a testé un gain de huit watts. Il y a deux ans, l’inventeur est venu me voir et on a racheté le brevet. Il travaille toujours avec nous sur le projet» Jean-Christophe Rattel, PDG de la marque Ekoï

Huit watts, ce n'est évidemment pas rien: nous ne parlons plus ici de «gains marginaux». A titre d'exemple, un cadre aéro permettrait d'économiser jusqu'à 25 watts par rapport à une géométrie classique. La différence entre un casque de contre-la-montre et une protection traditionnelle pourrait atteindre cinq watts. Toutefois, il est bon de noter que nous ne disposons d'aucune précision sur cette étude - les conditions n'ont pas été dévoilées. Simple coup marketing ou réelle avancée majeure? L'avenir nous le dira.

Le concept se nomme PW8, en référence à ces huit watts, mais pas uniquement. Grâce à ce système, et sans que l'on connaisse le mécanisme d'enclenchement, la chaussure ferait davantage corps avec la pédale. La distance entre le centre de l'axe et la semelle, autrement dit la hauteur d'appui ou stack height en anglais, ne serait que de 8 millimètres.

«La chaussure est très proche de l’axe, elle améliore le tirage. Il n’y a plus de cales proéminentes» Jean-Christophe Rattel, PDG de la marque Ekoï

Ces pédales nécessitent néanmoins l'utilisation d'une chaussure spéciale, et c'est là où le bât blesse. La marque devra commercialiser à l'avenir un ensemble pédale/soulier, pas sûr que cela plaise aux pratiquants qui, lorsqu'ils trouvent chaussure à leur pied, ne veulent plus en changer. Toutefois, si le gain de huit watts se confirme, les professionnels n'auront certainement aucun mal à se tourner vers cette innovation.

Pour l'heure, les coureurs des équipes professionnelles Nice Métropole Côte d'Azur et Burgos BH sont équipés s'ils le souhaitent. L'objectif est de «tester pendant un an le concept», précise Jean-Christophe Rattel. Ekoï étant partenaire de nombreuses autres formations, notamment Israel Premier Tech, Lotto Dstny et Arkea-B&B Hotels, la technologie pourrait se démocratiser. Et atteindre les mastodontes du peloton.

«C’est un projet qui me tient à cœur. On va peut-être se planter, comme d’autres, mais les formations Jumbo, UAE et Ineos veulent les tester, ils sont intéressés» Jean-Christophe Rattel, PDG de la marque Ekoï

L'entreprise aurait déjà investi deux millions d'euros en développement. Un pari risqué, avant tout guidé par la passion du PDG, tant pis si «la rentabilité n'est pas au rendez-vous».

La modeste équipe Nice Métropole Côte d'Azur était présente sur tous les fronts lors du Grand Prix La Marseillaise fin janvier. En plus d'une 10e place, elle a décroché le prix du meilleur grimpeur et le trophée Raymond Poulidor. Est-ce lié au matériel?

Vendredi, le site Matosvelo était présent sur l'Etoile de Bessèges et rapporte qu'une heure avant le départ de l'étape, les commissaires de l'Union cycliste internationale (UCI) ont interdit l'utilisation de ces pédales aux coureurs de la formation niçoise. Un dossier d'autorisation du prototype aurait été déposé, mais il ne serait pas encore validé. A n'en pas douter, il devrait y avoir de nombreux rebondissements à l'avenir.