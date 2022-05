Hinault: «Les Français feraient mieux d'aller s'entraîner»

«Au niveau de l'entraînement, on ne pousse pas au maximum. Et paradoxalement, on a trop d'équipes en France et pas assez de concurrence. On a dix formations entre la première et la troisième division. Tout le monde a sa place. Admettons qu'il y en a deux fois moins, les coureurs qui sont à la traîne, ils vont se défoncer pour obtenir une place dans un effectif. Bizarrement, les cyclistes français à l'étranger, ils marchent. Ce n'est pas une question de dopage. Dans une formation étrangère, si t'es pas bon, tu rentres à la maison. Et en fin d'année, t'es viré. C'est simple.»