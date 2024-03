Jonas Vingegaard avec son nouveau casque lors du contre-la-montre de Tirreno-Adriatico. image: capture d'écran x

Le casque «Dark Vador» veut bouleverser le cyclisme

Le nouveau casque de contre-la-montre des coureurs de la Visma a fait sensation lundi sur Tirreno-Adriatico. Les dirigeants en sont convaincus: cette nouvelle technologie va révolutionner la discipline.

Les coureurs de l'équipe Visma-Lease a Bike ont fait forte impression lundi lors de la première étape de Tirreno-Adriatico. La cause? Leur nouveau casque de contre-la-montre, à l'aspect inhabituel et spectaculaire.

Sa visière est nettement plus large et haute que les produits classiques que l'on trouve en World Tour. On exagère à peine: au premier coup d'œil, on a l'impression de voir Dark Vador ou Napoléon plutôt que Jonas Vingegaard. Pourtant, malgré l'étonnement qu'il a suscité chez beaucoup de suiveurs, ce casque respecte totalement le règlement de l'Union cycliste internationale (UCI), qui stipule que l'accessoire ne doit pas dépasser 45 cm de longueur, 30 de largeur et 21 de hauteur.

Non, ce n'est pas un Daft Punk image: capture d'écran x

En comparaison, le casque standard de Juan Ayuso (UAE Team Emirates) Image: keystone

On se doute bien que ses concepteurs - de l'entreprise Giro – n'ont pas voulu rendre hommage au célèbre personnage de Star Wars ou à l'ancien empereur français, mais fabriquer un matériel le plus efficace possible pour remporter des courses. «C'est une nouvelle manière de penser à l'aérodynamisme d'un casque. Nous pensons vraiment avoir trouvé une vraie amélioration dans notre système pour les chronos», se félicite Paul Martens, responsable matériel de l'équipe Visma.

Mais ce nouveau casque ne sort pas de nulle part. Avant de le réaliser, la formation néerlandaise et son fournisseur ont observé la concurrence et s'en sont inspirés, comme le rappelle L'Equipe:

«Ce modèle s'appuie sur deux évolutions récentes. Specialized avait ainsi déjà développé pour Remco Evenepoel, notamment, un casque dont le sommet se projetait vers l'avant. Et POC, qui équipe notamment la formation EF, avait sorti un casque très large, celui en forme de soucoupe volante, qui venait couvrir les épaules des coureurs. Les concepteurs du casque des Visma ont poussé ces deux traits caractéristiques plus loin.» L'Equipe

Petit air de ressemblance, non? image: capture d'écran x

Le quotidien sportif français précise que ceux-ci ont aussi effectué de nombreux tests pour faire coller le couvre-chef le plus possible aux caractéristiques physiques des deux leaders et meilleurs rouleurs de l'équipe, Jonas Vingegaard et Wout Van Aert.

«5 à 10 %» plus rapide

Concrètement, que permet ce nouveau casque si singulier par rapport à ses prédécesseurs? Premièrement, il offre une excellente vision aux coureurs grâce à sa grande visière. Et puis, il permet de réduire encore davantage la quantité d'air arrivant frontalement sur la surface (corps et matériel) du cycliste, en faisant «glisser» cet air sur les côtés. Objectif: permettre à l'athlète de mieux pénétrer l'air, ou, autrement dit, éviter au maximum que l'air ne le freine. C'est le principe de l'aérodynamisme.

Le nouveau casque des Visma, conçu par Giro, se veut extrêmement aérodynamique. image: capture d'écran x

Interrogé par L'Equipe, Frédéric Grappe, directeur de la performance chez Groupama-FDJ, applaudit l'adéquation de ce nouveau matériel avec la manière de courir un contre-la-montre aujourd'hui:

«Les positions actuelles, où l'on rentre quasiment la tête dans les mains, dessinent des sortes de flèches en avant. Le casque des Visma, si on le regarde de profil, permet de limiter l'entrée d'air entre la tête et les mains»

Apprécié ou non, ce nouveau casque des Visma prouve une chose: la recherche constante de l'amélioration des détails pour performer. Frédéric Grappe estime que cette nouvelle technologie, associée à une combinaison elle aussi aérodynamique, permet d'être «5 à 10 %» plus rapide qu'avec un matériel standard. Sur un parcours de 10 km comme celui de Tirreno-Adriatico lundi, cela équivaut à 10 secondes de gagné (1 seconde par km), calcule l'expert.

Malgré leur nouveau bijou, les coureurs de Visma-Lease a Bike n'ont pas réussi à remporter ce contre-la-montre initial de la course italienne. Le meilleur d'entre eux, Jonas Vingegaard, n'a terminé que 9e, à 22 secondes du vainqueur, l'Espagnol Juan Ayuso (qui roule avec un casque de clm standard). De quoi peut-être amener quelques prises de tête – au sens figuré, cette fois – aux concepteurs de casques de l'équipe néerlandaise...