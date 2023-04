Remco Evenepoel a remporté un 2e Liège-Bastogne-Liège d'affilée. Image: AP

Evenepoel en solo, Pogacar à l'hosto

Remco Evenepoel a écrasé Liège-Bastogne-Liège, une course que son grand rival Tadej Pogacar a terminée à l'hôpital.

Tenant du titre, Remco Evenepoel (Soudal - Quickstep) a déposé ses adversaires après la Côte de la Redoute pour remporter Liège-Bastogne-Liège presque les doigts dans le nez, en solo et sans rivaux.

Le champion du monde, 23 ans, a offert une démonstration sur La Doyenne. Une classe au-dessus, il a choisi la solitude en partant seul à 30 km de l'arrivée. Il a terminé avec 1'06 d'avance sur Tom Pidcock et Santiago Buitrago.

Le résumé de la course Vidéo: RTS

Pogacar arrêté plusieurs semaines?

On attendait un grand duel avec Tadej Pogacar, récent vainqueur de l'Amstel Gold Race et de la Flèche Wallonne. Mais le Slovène a eu un accident.

Après 85 kilomètres de course, le double vainqueur du Tour de France a été pris dans une chute provoquée par la crevaison d'un coureur d'EF Education-EasyPost. Encadré par son équipe, il a finalement abandonné à 151 kilomètres de l'arrivée.

L'UAE a informé que le Slovène souffrait d'une double fracture au poignet, plus précisément «au scaphoïde gauche et à l'os semi-lunaire de la main gauche». Tadej Pogacar a été immédiatement opéré par un spécialiste de la main à Genk, selon le directeur médical de l'équipe, Adrian Rotunno.

Exemple de fracture du scaphoïde.

Pour une personne normale, ce type de blessure nécessite une période d’immobilisation de 3 semaines. L'opération favorise une rééducation précoce et une reprise des activités plus rapide. Le travail peut être repris à 3 ou 6 semaines, le sport à 3-4 mois, selon un site spécialisé.

Invincible sur les routes belges, Pogacar, vainqueur de la Doyenne en 2021, visait une victoire dans la plus vieille des classiques et un triplé dans les Ardennaises, un exploit seulement réalisé par deux coureurs dans l'histoire, Davide Rebellin en 2004 et Philippe Gilbert en 2011.