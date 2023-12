Un ex-maillot jaune du Tour de France suspecté d'avoir tué sa femme

Ce joueur de Kloten n'aime plus le hockey et prend une décision radicale

«Rohan Dennis a été libéré sous caution et sera jugé en mars 2024», précise Le Parisien, ajoutant que «selon le rapport de police, l'ex-cycliste est inculpé des charges suivantes: avoir causé la mort en raison d’une conduite dangereuse, conduite dangereuse et mise en danger de la vie d’autrui.»

Le couple était marié depuis février 2018 et avait deux enfants.

«La terrible scène se serait déroulée à quelques mètres de la maison familiale», explique pour sa part RMC Sport, précisant que la femme du principal suspect se nomme Melissa Hoskins (32 ans) et qu'elle avait été sacrée championne du monde 2015 de poursuite par équipes en cyclisme sur piste. Cette dernière a été transportée à l'hôpital, où elle est décédée.

Maillot jaune du Tour de France (2015) et double champion du monde de contre-la-montre (2018 et 2019), Rohan Dennis a été arrêté par la police australienne.

Le rendez-vous de Schalke donne des frissons aux biathlètes

Le Biathlon World Team Challenge a lieu ce jeudi à la Veltins-Arena, l'enceinte du FC Schalke 04. L'épreuve est à part dans le calendrier mondial - elle plaît autant aux fans qu'aux meilleurs mondiaux.

Des matchs de hockey organisés dans un stade de foot, aucun problème, nous connaissons. Il y a déjà eu en Suisse plusieurs «Winter Classic», en revanche, du biathlon au sein d'un lieu destiné au ballon rond, ceci est bien plus surprenant. C'est pourtant ce qui se produit chaque année en Allemagne, entre Noël et Nouvel An, du côté de Gelsenkirchen dans le bassin de la Ruhr, loin des Alpes bavaroises ou de la forêt de Thuringe.