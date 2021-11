8 objets super improbables (et indécents) lancés des tribunes pendant un match

Les supporters le savent: rien n'est jamais trop gros (ou plutôt, trop dégueu) pour déstabiliser l'adversaire lors d'un match. Voici huit exemples de projectiles vraiment très bizarres balancés depuis les tribunes.

On connaissait les fumigènes, les bananes, voire tout récemment les bouteilles d'eau, mais l'histoire du sport nous montre que les supporters ont fait parfois preuve d'une grande imagination en termes de lancer d'objets volants non identifiés.

Une truite

Image: Shutterstock

Les rencontres entre Bienne et Ajoie sont rares, et on comprend pourquoi. Au printemps 2008, en pleine demi-finale des play-off de Ligue B, en hockey sur glace, un supporter biennois avait lancé sur la glace de Porrentruy... une truite. Oui oui, le poisson.

Au moins, la malheureuse aura respecté la chaîne du froid. L'histoire ne dira pas si elle a été consommée.

Une pluie de pop-corn

En mai 2021, un fan des Sixers a lancé du pop-corn sur la star des Wizards, Russell Westbrook, lors du match opposant Washington et Philadelphie. On peut dire qu'il a vu rouge.

En tout cas, le lanceur s'est vu bien mal le partage de son snack: il a été banni indéfiniment de la salle de la franchise de Philadelphie.

Un peu dans le même esprit, en 2014, Zlatan Ibrahimovic, alors au PSG, s'était vu lancer des cacahuètes de la part de l'équipe adverse. Sauf que lui en avait profité pour en grignoter quelques-unes. Chacun son truc.

Une tête de cochon

Dans le genre plus sanglant (et encore moins agréable), en 2000, lors du clasico entre le Barça et le Real, un supporter mécontent avait lancé des tribunes une véritable tête de cochon. Il visait le joueur Luis Figo, passé chez «l'ennemi».

Précision: la tête était grillée. Remarquez, c'est peut-être meilleur.

(A propos de cochon, on en a mangé à la Saint-Martin) Publicité Saint-Martin: la première fois cochonne de Marine et Jonas de Jonas Follonier, Marine Brunner

Des rats morts

Mais on trouve plus glauque encore chez nos amis du Nord! En 2017, quelques minutes avant la fin d'un derby entre Brøndby et le FC Copenhague, deux clubs de la capitale danoise, des supporters se sont mis à jeter des rats morts sur le terrain.

On y aurait pas pensé...

Un scooter volant

Dans le genre vraiment improbable, le scooter balancé sur une autre partie de la tribune, lors d'un match entre l’Inter et l’Atalanta en 2001.

Bon, on aura vu plus délicat, comme envol... Vidéo: YouTube/RuthlessReviews

La version Harry Potter est plus réussie.

Un sex toy

Les supporters savent aussi se montrer coquins. Pendant une rencontre entre Brighton et West Ham en 2018, l'arbitre avait dû interrompre la partie pour ramasser sur la pelouse un sex toy.

Là encore, ce ne sont pas des objets qu'on a tellement l'habitude de voir dans les airs, et encore moins dans les tribunes d'un match de foot.

Des balles de tennis

Quel est le comble pour un joueur de foot? Être assommé par une balle de tennis, pardi. Au mois d'octobre, les supporters du Standard ont interrompu le match avec Malines... avec une pluie de balles.

Une scène similaire s'est produite dix ans plus tôt, en 2011, lors de l'affrontement entre Standard et Sporting.

Une chose est sûre: les Belges savent comment s'y prendre lorsqu'il s'agit de redonner un coup de boost à leur équipe fétiche quand elle manque un peu d'entrain.

Des briquets

Décidément, ils ont le sang chaud, les supporters du Standard. En décembre dernier, le gardien de Charleroi s’était plaint d'avoir reçu de nombreux briquets à la figure. Pas cool.

Ils avaient peut-être voulu imiter ce derby Étoile Rouge-Partizan Belgrade de 2013, lorsque les deux camps s'étaient balancé des fumigènes... au point de provoquer des feux plutôt impressionnants au milieu des tribunes.

image: wikipedia.org