En forêt, les VTT laissent toujours plus de traces. Image: Shutterstock

VTT, randonneurs, chevaux: engueulades dans la forêt

La pluie a rendu les forêts romandes boueuses. Des traces de VTT publiées sur Facebook soulèvent un débat enflammé: à qui appartiennent les petits sentiers?

Trois photos d'un sentier balafré par des roues de VTT ont inspiré près de 400 commentaires sur Facebook, très exactement sur le groupe «Randonnées en Suisse». Les piétons crient au loup: «Le VTT représente une nuisance et un danger.»

Dans le fil de commentaires, Renato raconte «des petits chemins de 80 cm de large sur lesquels des VTT me sont arrivés en face alors que je montais». Christine ajoute: «Ce que je trouve dérangeant, c'est de devoir faire autant attention à la circulation alors qu'on se promène en forêt justement pour trouver un peu de quiétude.»

La photo de la discorde, postée sur Facebook par un randonneur qui déplore l'état du sentier après le passage des VTT. facebook

Sur les petits sentiers, cette circulation toujours plus dense provoque des collisions d'intérêts entre les usagers historiques de la forêt, promeneurs, cavaliers, joggers. Mais le VTT semble susciter d'autres fâcheries, voire d'autres phobies, peut-être parce qu'il est associé à la vitesse et aux bobos (rien à voir avec les chutes). A partir d'un seul post sur Facebook, un simple mouvement d'humeur, un piéton prénommé Alain a lancé un véritable débat de société.

Les plus dangereux?

Les chiens

Davantage que les VTT, Anita révèle sa «hantise de tomber sur un chien qui n'a pas de laisse». Daniel note que «les chevaux font beaucoup plus de dégâts que les vélos», quand Alexandre, joint sur Messenger, pense que «certains cavaliers ne maitrisent pas leurs canassons et les laissent galoper n'importe où. Je suis d'accord qu'avec nos VTT, nous ne sommes pas tous futés et adroits. Mais les chevaux font cinq fois notre poids. Ils causent bien plus de dégâts sur la santé et les sentiers.»

Yvon leur trouve des circonstances atténuantes: «Seuls les sabots des chevaux peuvent rendre les chemins aussi boueux que les vélos, mais au moins ils font partie de la nature, ce ne sont pas des machines.»

Sur sol mouillé, on peut suivre un cheval à la trace. Image: Shutterstock

Reste qu'il y a beaucoup moins de chevaux en circulation que de vélos... Rencontré au dernier e-bike Festival de Verbier, Steven Jonkheere, directeur commercial chez Haibike suisse, admet que ses engins redéfinissent les standards de la vie communautaire en forêt: «Il y a un trend du VTT et on ne l’arrêtera pas. Tous ces vélos en circulation continueront de rouler. Nous ne pouvons pas le nier: le succès du VTT, plus particulièrement celui de l'e-bike, pose de vrais défis en termes de cohabitation avec la nature et les autres usagers.»

Pourquoi l'e-bike plus que le VTT? Steven Jonkheere ne s'en cache pas: «Un engin de 250 watts, avec des pneus très profilés, laisse forcément des traces. Soyons honnête: à pleine puissance, un e-bike nettoie tout le chemin.»

Dans sa brochure sur le VTT en forêt, l'Etat de Vaud stipule que cette pratique est interdite «sur des sentiers pédestres, des sentes d’animaux ou à l’intérieur de la forêt». Mais comment distinguer un sentier naturel de n'importe quel autre sentier supposément pédestre qui ne serait pas désigné par des cartes ou des panneaux indicateurs?

L'Etat de Vaud prévoit pourtant des sanctions. Nous aurions bien voulu connaître la situation sur le terrain mais après avoir accepté le principe d'une interview (uniquement par e-mail et avec un délai de réflexion de plusieurs jours), le Département du territoire et de l'environnement n'a jamais retourné nos questions dans les délais convenus, signe d'une certaine fébrilité sur le sujet.

Des sentiers payants

sont à l'étude

A la montagne comme en plaine, les travailleurs de la forêt constatent que le trafic augmente avec l'offre de loisirs. Le monde politique a la même impression. Régulièrement intégré à la réflexion, l'ancien cycliste Steve Morabito, directeur de Vélo Evolution Consulting, reconnaît qu'il existe des discussions pour faire payer l’usager, «sous forme de taxe ou de vignette VTT. L'argent permettrait de financer la création et l'entretien de sentiers».

Et on a failli oublier les bûcherons... «Un seul passage de tracteur ou d'engin d'entretien laisse plus de traces qu'un milliard de passages vélo, calcule Mix. Dans 99% des cas, la cohabitation entre randonneurs et VTT se passe très bien, ces sont des personnes comme toi (réd: l'auteur du post sur Facebook) qui enveniment les choses en parlant de "nos" chemins!»

Ludovic, guide dans le Val de Bagnes, trouverait «dommage d'en arriver à poser des panneaux partout», surtout à la montagne où il est difficile d'interdire: «On a déjà essayé avec le ski hors-piste... Quand une personne décide de passer à un endroit, elle passe. On ne peut pas poster un gendarme derrière chaque sapin. Selon moi, on obtiendra de meilleurs résultats avec l'éducation et le dialogue. N'oublions pas que la grande majorité des vététistes réguliers recherchent le contact avec la nature. Je pense qu'ils sont spontanément enclin à la respecter.»

Dans les régions de montagne ou de plaine, des sentiers entièrement dédiés au VTT foisonnent, qui séparent les belligérants. Ils favorisent également un tourisme d'été et une approche plus technique de la discipline, avec des virages relevés, des obstacles naturels et des tremplins. Chacun chez soi et les vaches sont bien gardées.

Dernière note sur le post Facebook, et c'est une grande note d'espoir pour la civilité moderne: une majorité de commentaires en appelle au bon sens commun et à la tolérance mutuelle. «Il faut juste que nous nous respections les uns les autres», prêche Nicole. Et Maxime a tout compris: «Le problème, ce ne sont pas les vélos, ni les piétons. C'est la pluie qui transforme la terre en boue. Il faut interdire la pluie!»

