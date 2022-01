Selon son père, Novak Djokovic est «le leader des peuples opprimés», «le Spartacus du nouveau monde» https://t.co/62b0nOGmO0 pic.twitter.com/jm1yD6rN22 — Paris Match (@ParisMatch) January 6, 2022

Srdjan Djokovic, le père de Novak, n'a pas peur des mots. Dans une interview au média serbe, il n'hésite pas à faire de son rejeton un nouveau Che Guevara, en affirmant que «Novak est devenu le symbole et le leader du monde libre, le monde des nations et des peuples pauvres et opprimés».Il a renchéri: «On peut l’emprisonner ce soir, l'enchaîner demain, mais la vérité est comme l'eau et elle trouve toujours son chemin. Novak est le Spartacus du nouveau monde qui ne tolère pas l'injustice, le colonialisme et l'hypocrisie, mais se bat pour l'égalité de tous les peuples de la planète, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit le Dieu qu’ils prient et combien d’argent ils ont».